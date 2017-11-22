   
صحراء ميديا Sahara Media

أكثر من 22 مليون جزائري يصوتون في الانتخابات المحلية


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 23 نونبر 2017 - 10:00



أكثر من 22 مليون جزائري يصوتون في الانتخابات المحلية

يتوجه أكثر من 22 مليون ناخب جزائري اليوم الخميس إلى مكاتب الاقتراع لاختيار أعضاء المجالس البلدية والولائية، بعد حملة انتخابية لم تلق صدى كبيرا.

ويشارك في الانتخابات حوالي خمسين حزبا، وأربع تحالفات إضافة إلى قوائم المستقلين، للتنافس على 1541مقعدا فى المجلس الشعبي البلدي و48 فى المجلس الشعبي الولائي.

وبلغ عدد المرشحين للانتخابات البلدية حوالي 165 الف شخص، يتوزعون على عشرة آلاف قائمة، بينما تقدم للترشح للمجالس الولائية 16600 في ستمائة قائمة، بحسب الارقام الرسمية.

ويعتبر حزبا جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962 وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، هما الوحيدان اللذان لديهما تمثيل في كل انحاء الجزائر، أما أحزاب المعارضة الرئيسية فلم تترشح إلا فى  نصف المجالس البلدية.

ونددت هذه الاحزاب بالعراقيل الادارية التي واجهتها أمام تشكيل قوائم مرشحيها في بعض الولايات.
 
وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي شهدت نسبة عزوف كبيرة، اذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 35,37% مقابل 42,9 قبل خمس سنوات، أما نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لسنة 2012 فكانت 44,27%.

وتركزت الحملة الانتخابية حول مسائل مثل "الوضع الاقتصادي الصعب، وقانون المالية 2018 ، والانتخابات الرئاسية" في 2019، مع الترشح المحتمل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. 

ومن المقرر ان يصوت الرئيس بوتفليقة البالغ من العمر 80 سنة، والذي أصبح ظهوره نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 .

ومنذ 2012 يفرض القانون الجزائري على الاحزاب والمستقلين نسبة من النساء في القوائم الانتخابية للاقتراع التشريعي والمحلي يمكن ان تصل الى 40% بحسب المناطق والمجالس.

وبفضل هذا القانون بلغ تمثيل النساء 16,5% من أعضاء البلديات و29,7% من مجالس الولايات، مقابل 0,76


الكلمات المفتاحية : الانتخابات, الجزائر
 
تويتر
صحراء ميديا | دراسة: ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يجنب الوفاة المبكرة https://t.co/vgjvs5kUW5دراسة-ثلاثة-أكواب-من-ال… https://t.co/46DASBDQpm
صحراء ميديا | أكثر من 22 مليون جزائري يصوتون في الانتخابات المحلية https://t.co/vgjvs5kUW5أكثر-من-22-مليون-جزائري-ي… https://t.co/dLJ9oegPKd
فيسبوك
الأكــثر قراءة

عزيز: سنتعاون مع السودان فى مجال صناعة الطائرات

"براءة".. بيان قوي من 13 عالماً موريتانيا حول ملف المسيء

موريتانيا: 10 ساعات من دون علم وطني ليلة الاستقلال

موريتانيا: المسيء يغادر سجن نواذيبو نحو جهة مجهولة

موريتانيا: جدل حول فيديو تعرية مواطن من طرف الشرطة

نواذيبو: تفاصيل الجلسة الثالثة من محاكمة المسيء

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة