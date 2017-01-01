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Sahara Media Agency : هذه هي نصيحة الحزب الحاكم للعمال https://t.co/mWHFhpiJjq
الثلاثاء 2 ماي - 00:01
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | 3,2 مليار عمال فى العالم يحتفون بيومهم https://t.co/SbhCCAT4E4مليار-عمال-فى-العالم-يحتفون-بيومهم_a346… https://t.co/A3P0AjWgH7
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أكثر من 3 مليارات عامل في العالم يحتفون بعيدهم


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 1 ماي 2017 - 21:30



أكثر من 3 مليارات عامل في العالم يحتفون بعيدهم
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كشف تقرير دولي اليوم الإثنين أن عدد العمال في العالم حاليا يقدر بنحو 3.2 مليار عامل، يعمل الغالبية العظمى منهم في وظائف من دون راتب، أو بشكل تطوعي، أو بدوام جزئي.

وأوضح التقرير الصادر بالتزامن مع العيد الدولى للعمال، أن كثيرين منهم يعانون احتمال وقوعهم فريسة الأمراض المتعلقة بالأعمال، بينما يعاني نحو الثلثين منهم احتمال مواجهة انعدام الأمن الاقتصادي، ناهيك عن أن القوة العاملة بدأت تدب فيها الكهولة والأمراض.
 
وأضاف التقرير أن 52 في المائة من هؤلاء العمال يعانون زيادة الوزن والسمنة، فيما يعانى 38 في المائة الضغط الهائل في العمل.
 
وكشف التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية أن أكثر من 2.3 مليون عامل يموتون أثناء العمل سنويا، وهو رقم كبير، إذ ما قورن بضحايا الحروب، حيث شهد العام 2015 مقتل ما يصل إلى 167 ألف شخص فقط.
 
وأشار التقرير إلى أنه كل عام يقع نحو 313 مليون حادث أثناء العمل، وأن الخسائر الناجمة عن الإصابات المتعلقة بالعمل تكلف بالإجمال نحو 3 تريليون دولار.  
 


الكلمات المفتاحية : العمال, العمل
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