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ألاك: دراسة تحليلية للأخطار الناجمة عن الكوارث


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 31 غشت 2016 - 20:29



ألاك: دراسة تحليلية للأخطار الناجمة عن الكوارث
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نظمت السلطات الإدارية بولاية لبراكنة بالتعاون مع المفوضية الاوروبية للمساعدات الانسانية وبتنفيذ من منظمة "اوكسفام" اليوم الأربعاء ملتقى لعرض النتائج الأولية لدراسة تحليلية حول الأخطار الناجمة عن الازمات والكوارث الطبيعية، بمشاركة رؤساء المصالح والمنتخبين المحليين وهيئات المجتمع المدني.
 
وسيتلقى المشاركون في الملتقى عروضا حول نتائج الدراسة المذكورة من أجل تحديد عوامل الهشاشة لدى الساكنة المحلية للبلديات المعنية بالدراسة، وإعداد الإنذار الاستباقي في القرى الأكثر هشاشة.
 
وقال مستشار والي لبراكنه للشؤون السياسية والاجتماعية احمد سالم ولد صلاحي إن الهدف من الملتقى هو مساعدة المواطنين الأكثر هشاشة في بلديات مكطع لحجار وواد آمور وجونابه وصنغرافه، بالاضافة الى بلدية الفرع في بابابي، مؤكدا على ضرورة اختيار قائمة القرى المرشحة لاحتضان أنظمة الإنذار الاستباقي.
 
 
 


الكلمات المفتاحية : اخطار, الاك, دراسة


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