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ألفا كوندي في نواكشوط لبحث الأزمة الغامبية


انواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 19 يناير 2017 - 20:52



ألفا كوندي في نواكشوط لبحث الأزمة الغامبية
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يحل الرئيس الغيني ألفا كوندي، مساء اليوم الخميس، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، في زيارة لبحث الأزمة السياسية التي تعصف بغامبيا، وبدأت قوات أفريقية التحرك في عملية عسكرية للإطاحة بالرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي.
 
وقالت مصادر "صحراء ميديا" إن الرئيس الغيني سيجري مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بخصوص الأزمة الغامبية.
 
وكان ولد عبد العزيز قد قاد وساطة يوم أمس في الأزمة، التقى خلالها مع يحيى جامي، والرئيس المنتخب أداما بارو، بالإضافة إلى الرئيس السنغالي ماكي صال.
 
ويعد الرئيس الغيني ألفا كوندي آخر الرؤساء الأفارقة مؤازرة للرئيس الغامبي المنتهية ولايته.


الكلمات المفتاحية : غامبيا, غينيا, كوندي


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