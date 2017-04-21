ألمانيا: الاعتداء على "دورتموند" كان لغايات مالية





أوقفت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة، المشتبه به بتنفيذ الاعتداء بالمتفجرات على حافلة نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم قبل عشرة أيام، وقالت النيابة إن دافعه كان مالياً وليس "إرهابياً".





وأشارت النيابة فى بيان لها إلى أنها أمرت وحدة النخبة في الشرطة بتوقيف مواطن ألماني روسي عمره 28 عاما ويدعى سيرغي دبليو"، موضحة أن المشتبه به الذي كان يراهن على انخفاض سعر أسهم نادي دورتموند، كان يسعى إلى هبوط أسهم النادي حتى يتمكن من تحقيق ربح في استثماره.





و قال كبير المدعين الاتحاديين "إن الرجل البالغ من العمر 28 عاما والذي يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية وكان قد اشترى أسهما في النادي قبل الهجوم.





وعبر مدعون الأسبوع الماضي عن شكهم في صحة الرسائل الثلاث التي تركت بجانب موقع الهجوم والتي لمحت إلى أن متشددين إسلاميين نفذوه.





وقال مكتب الادعاء إن المشتبه به اشترى 15 ألفا من عقود الخيارات تتيح له حق بيع أسهم بروسيا دورتموند بسعر محدد مسبقا في يوم الهجوم، مستخدما قرض مستهلكين كان قد حصل عليه قبلها بأسبوع.





وأضاف مكتب الادعاء "لو كانت أسعار أسهم بروسيا دورتموند تراجعت بشكل كبير لكان الربح بلغ أضعاف الاستثمار المبدئي".





وكانت ثلاث عبوات ناسفة قد انفجرت في 11 إبريل الجاري، قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند الألماني ما أدى إلى تعرضها إلى أضرار وإصابة لاعب دورتموند،مارك بارترا، قبيل مباراة الفريق مع موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وزرعت المتفجرات في شجيرات على الطريق بالقرب من الفندق الذي كان ينزل فيه الفريق قبل توجهه في حافلة إلى ملعب المباراة.

