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ألمانيا تؤكد حرصها على ترسيخ التعاون مع موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 3 أكتوبر 2016 - 23:40



ألمانيا تؤكد حرصها على ترسيخ التعاون مع موريتانيا
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قالت سفيرة ألمانيا الاتحادية في موريتانيا كارولا مولر هولتكيمبر، إن بلادها تسعى إلى ترسيخ التعاون القائم بينها موريتانيا وتفعيله على كافة المستويات.
                                               
وأكدت الدبلوماسية الألمانية خلال حفل استقبال نظمته سفارة بلدها مساء اليوم الاثنين في نواكشوط بمناسبة تخليد اليوم الوطني لألمانيا أن بعثة من المستثمرين الألمان ستزور موريتانيا قريبا من أجل بحث واستشراف الإمكانيات المتاحة لتوسيع العلاقات في مجال التبادل التجاري. ،
 
وأشارت خلال الحف الذى حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، إسلكو ولد أحمد إزيد بيه.إلى أن العيد الوطني لبلادها يخلد هذا العام تحت شعار "فلنشيد الجسور،فالجسور تربطنا"، تأكيدا على روح الاتحاد.
 
وحضر الحفل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون  أحمد محمود ولد اسويد أحمد، وعبد القادر ولد محمد مدير الشؤون الأوروبية، و محمد ولد عبد العزيز مدير التشريفات بنفس القطاع.
 


الكلمات المفتاحية : الإقتصاد, التعاون, الديبلوماسية, العلاقاتت, ألمانيا, موريتانيا


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