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ألمانيا تضع اللمسات الأخيرة على "مشروع مارشال" في افريقيا‎


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 11 نونبر 2016 - 19:27



ألمانيا تضع اللمسات الأخيرة على "مشروع مارشال" في افريقيا‎
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حثت ألمانيا اليوم الجمعة الدول المتقدمة على دعم خطة تعكف على وضع لمساتها النهائية لتعزيز اقتصادات أفريقيا بغية خلق وظائف جديدة وتقليص تدفق المهاجرين من القارة إلى أوروبا.
 
وقال وزير التنمية جيرد مولر إن ألمانيا ستنشر في غضون الأسابيع المقبلة تفاصيل ما وصفه "بخطة مارشال" جديدة مع أفريقيا في إشارة إلى برنامج استثمارات أميركي ضخم ساعد الاقتصاد الأوروبي و الألماني المنهار على التعافي بعد الحرب العالمية الثانية.

وشدد الوزير الألماني  خلال مؤتمر صحفي على ضرورة الإستثمار في هذه الدول لمنح  الناس الأفق  للمستقبل.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة الأسبوع الماضي إن قرابة 160 ألف شخص عبروا البحر المتوسط من أفريقيا إلى إيطاليا هذا العام بينما لقي 4220 شخصا حتفهم خلال المحاولة.
             
وأشار مولر إلى أنه بالإضافة إلى المهاجرين الذين يتطلعو ن للتوجه إلى أوروبا بالفعل فإن هناك نحو 20 مليون نازح في إفريقيا.
 
 وقال إن المجتمع الدولي بحاجة لأن يعي هذه القضايا وأنه  ينبغي أن تكون إفريقيا ممثلة في مجلس الأمن الدولي.
 
أكد مولر أن  خطته تهدف إلى تطوير حلول مشتركة مع دول أفريقيا مع تركيز كبير على برامج للشبان والتعليم والتدريب وتعزيز الاقتصادات وحكم القانون .


الكلمات المفتاحية : افريقيا, ألمانيا, مارشال


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