ألمانيا تمدد مهام قواتها في مالي لثلاثة أشهر





وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على تمديد مشاركة الجيش في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي لمدة ثلاثة أشهر.





وتمدد المهام في المعتاد لمدة عام، لكن البرلمان الألماني سيصوت على تمديدها لمدة ثلاثة أشهر فقط، وذلك لتجاوز فترة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة.



كما وافق المجلس أيضا على تمديد مهام الجيش الألماني في ستة مهام أخري حول العالم لمدة ثلاثة اشهر لكل منها.





وشملت الموافقة تدريب الجيش للقوات المسلحة في أفغانستان، إلى جانب مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، ومهمة تدريب قوات "البشمركة" الكردية شمال العراق، والتي تم تعليقها مؤقتا يوم الجمعة الماضي بسبب التصعيد العسكري بين سلطات اقليم كردستان والحكومة العراقية.

