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الاربعاء 26 أكتوبر - 20:44
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ألمانيا توافق على إرسال طائرات هليكوبتر للبعثة الأممية في مالي


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 26 أكتوبر 2016 - 19:00



ألمانيا توافق على إرسال طائرات هليكوبتر للبعثة الأممية في مالي
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وافقت ألمانيا على إرسال طائرات هليكوبتر عسكرية إلى مالي لمساعدة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مواجهة الجماعات المسلحة والتعامل مع أزمة المهاجرين.
 
وربطت ألمانيا إرسالها للطائرات إلى مالي بعدم تقدم أي بلد آخر، لإحلال سبع طائرات هليكوبتر نقل وهجوم محل طائرات أخرى سوف تسحبها هولندا مطلع العام المقبل.
 
واعتبر "مارتن شافر" المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن الهدف من عزم بلاده إرسال الطائرات إلى مالي هو محاربة التطرف الإسلامي، ودعم الاستقرار لوضع حد لتدفق المهاجرين.
 
وتشارك ألمانيا في قوات بعثة الأمم المتحدة في شمالي مالي بـ 570 جنديا ، واضطلعت في السنوات الأخيرة بمهام عسكرية متزايدة لكنها تركز على التدريب والمراقبة والمهام الطبية.
 


الكلمات المفتاحية : المانيا, طائرات, مالي


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