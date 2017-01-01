ألمانيا: منطقة الساحل تعاني بفعل الإرهاب





قالت سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في موريتانيا كاكولا نيليرفقد اليوم الاثنين إن منطقة الساحل تعاني الكثير من المشاكل بفعل الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وتهريب المخدرات، وغيرها من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.





وأضافت السفيرة الألمانية خلال دورة تدريبية في انواكشوط متعلقة بالتكفل بضحايا التعذيب والهجرة المنظمة بدول الساحل أن "الدول الواقعة في هذا الحيز الجغرافي الصعب من القارة أصبحت اليوم وأكثر من أي وقت مضي بحاجة إلى مساعدة الجميع لحماية شعوبها من هذه المخاطر الحقيقية".





وأكدت السفيرة الألمانية في انواكشوط أن الوضع الذي تعيشه دول الساحل دفع جمهورية ألمانيا الاتحادية "انطلاقا من واجبها وحجم مسؤوليتها كشريك معتبر لدول المنطقة إلى المبادرة في تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لمساعدة الدول المعنية في التصدي لتلك المخاطرة".

