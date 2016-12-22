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ألمانيا: مواطن تونسي على صلة بهجوم برلين


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 22 ديسمبر 2016 - 10:19



ألمانيا: مواطن تونسي على صلة بهجوم برلين
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رصد مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا، مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو، لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى إلقاء القبض على مواطن تونسي، يشتبه في قتله 12 شخصا بعد دهسهم بشاحنة الاثنين الماضي.
 
وبدأت الشرطة الألمانية البحث المواطن التونسي أنيس عماري، وهو طالب لجوء تونسي، بعدما عثرت على وثيقة هويته أسفل مقعد سائق الشاحنة، التي استخدمت في دهس حشد بسوق لعيد الميلاد، مساء الاثنين الماضي وقتلت 12 شخصا.
 
وحذر مكتب الادعاء في بيان له من أن "أنيس عماري" قد يكون عنيفا ومسلحا، داعيا لأخذ الحذر منه.
 
وغادر عماري تونس قبل سبعة أعوام كمهاجر غير شرعي، حسب ما أعلن والده الإذاعة محلية تونسية، وأمضى وقتا في السجن في إيطاليا.
 
وقال وزير الداخلية الألماني إن المواطن التونسي، وصل على ما يبدو إلى ألمانيا في يوليو 2015، ورفض طلب لجوئه، مضيفا أنه بعد رفض طلبه للجوء، كان ينبغي ترحيله، لكن لم يتسن ذلك نظرا لفقد وثائقه.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, ألمانيا, تونس


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