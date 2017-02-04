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أمريكا: إلغاء نحو 60 ألف تأشرة بعد قرار ترامب


صحراء ميديا + وكالات
السبت 4 فبراير 2017 - 09:00



أمريكا: إلغاء نحو 60 ألف تأشرة بعد قرار ترامب
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن عشرات الآلاف من تأشيرات الدخول ألغيت بموجب حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وقال المتحدث باسم الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وليام كوكس إن"أقل من 60 ألف تأشيرة لأفراد ألغيت بشكل مؤقت امتثالا للأمر التنفيذي."

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مدع حكومي في جلسة بمحكمة اتحادية أن عدد التأشيرات التي ألغيت أكثر من 100 ألف تأشيرة .
وقال كوكس إن هذه التأشيرات ألغيت في الوقت الحالي ولكن قد تعاد دون أن يضطر المسافرون إلى تقديم طلب مرة أخرى فور رفع الحظر.

وأضاف أن" الإلغاء المؤقت يعني إبطال وزارة الخارجية تأشيرة لاستخدامها للسفر إلى الولايات المتحدة وطلب الدخول ولكن صلاحية التأشيرة قد تعاد في وقت لاحق دون أن يتطلب ذلك من المسافر تقديم طلب للحصول على تأشيرة جديدة"، مضيفا "سنبلغ المسافرين المتضررين بأحدث التطورات في أعقاب المراجعة التي تستمر 90 يوما."

وأوقف الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب قبل أسبوع برنامج اللاجئين الأمريكي بشكل مؤقت وفرض تعليقا لمدة 90 يوما على دخول الأشخاص المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. 
 


الكلمات المفتاحية : التأشيرات, أمريكا, ترامب


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