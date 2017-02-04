أمريكا: الأمن الداخلى تعلق مرسوم ترامب بخصوص اللاجئين

غانا وبوركينافاسو في مباراة تحديد المركز الثالث

حملة تحسيسة بنواكشوط تناقش مخاطر التطرف والهجرة

مالي: جحيم "الجيوش" وجنة "الجماعات المسلحة"

عودة السياح إلى متحف اللوفر بعد هجوم السواطير

مالي: قتلى من الجيش والدرك فى هجومين منفصلين

بعد 38عاما رئيس أنغولا يتخلى عن الحكم

أمريكا: إلغاء نحو 60 ألف تأشرة بعد قرار ترامب

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه

عبد الله ولد سيديا: كاتب صحافي
موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه
رمت بي مهنة المتاعب إلى دروب موحشة في بلد إفريقي صغير يعبر بشق الأنفس نفقا غير واضح المعالم بين

رحل الرجل المستقيم

محمد ولد حناني
سبحان الحي الدائم الذي لا يموت انتقل إلى جوار ربه الأعلى صبيحة يوم الإثنين 30 يناير المغفور له

المرحوم شيخنا الصحفي المتميز

محمد الحافظ بن محم
المرحوم شيخنا الصحفي المتميز
توفي فجأة ليلة الجمعة الماضية (27 يناير 2017) في بانجول (عاصمة غامبيا) زميلنا المتميز شيخنا بن

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في
Sahara Media Agency : برأيك من سيفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2017 ؟ #can2017
السبت 4 فبراير - 18:35
Sahara Media Agency : غانا وبوركينافاسو في مباراة تحديد المركز الثالث https://t.co/Ta6So4TdkC
السبت 4 فبراير - 17:19
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

أمريكا: الأمن الداخلى تعلق مرسوم ترامب بخصوص اللاجئين


صحراء ميديا + وكالات
السبت 4 فبراير 2017 - 18:29



أمريكا: الأمن الداخلى تعلق مرسوم ترامب بخصوص اللاجئين
مواضيع ذات صلة

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم السبت التزامها بالقرار القضائي الذي صدر في وقت سابق اليوم ، وبموجبه تم بشكل مؤقت وقف أمر تنفيذي، أصدره الرئيس، دونالد ترامب، بخصوص حظر دخول اللاجئين، ومواطني بعض الدول للولايات المتحدة.
 
وأصدر القاضي الاتحادي بمدينة سياتل التابعة للعاصمة واشنطن، جيمس روبرت،  اليوم قرارًا بوقف العمل مؤقتا بقرار الحظر المذكور الذي سبق أن أصدره ترامب، في 27 يناير الماضي.
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، جيليان كريستنسن، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه "عملا بالقرار القضائي، علّقت الوزارة كافة الإجراءات المترتبة على الأمر التنفيذي"
 
ويقضي أمر ترامب النفيذي، المثير للجدل، يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.
 
ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني "سياسات عنصرية"، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.
 
واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة "ستساعد" في حماية مواطني بلاده من الهجمات الإرهابية.
 
ولفت إلى أن إدارته بحاجة للوقت "لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين".
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, أمريكا, تأشيرة, ترامب


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة