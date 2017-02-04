أمريكا: الأمن الداخلى تعلق مرسوم ترامب بخصوص اللاجئين



أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم السبت التزامها بالقرار القضائي الذي صدر في وقت سابق اليوم ، وبموجبه تم بشكل مؤقت وقف أمر تنفيذي، أصدره الرئيس، دونالد ترامب، بخصوص حظر دخول اللاجئين، ومواطني بعض الدول للولايات المتحدة .



وأصدر القاضي الاتحادي بمدينة سياتل التابعة للعاصمة واشنطن، جيمس روبرت، اليوم قرارًا بوقف العمل مؤقتا بقرار الحظر المذكور الذي سبق أن أصدره ترامب، في 27 يناير الماضي .



وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، جيليان كريستنسن، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه "عملا بالقرار القضائي، علّقت الوزارة كافة الإجراءات المترتبة على الأمر التنفيذي"



ويقضي أمر ترامب النفيذي، المثير للجدل، يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن .



ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني "سياسات عنصرية"، لاسيما تجاه العرب والمسلمين .



واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة "ستساعد" في حماية مواطني بلاده من الهجمات الإرهابية .



ولفت إلى أن إدارته بحاجة للوقت "لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين ".

