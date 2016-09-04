أمريكا تتعهد لتركيا بمقاضاة الضالعين في محاولة الانقلاب



تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الأحد بمساعدة تركيا في مقاضاة الضالعين في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان٠



وأكد أوباما خلال محادثات أجراها مع أردوغان لو هامش قمة مجموعة العشرين في هانغتشو في الصين، أن الولايات المتحدة ستضمن أن "تتم مقاضاة الأشخاص الذين قاموا بهذه الأعمال". حسب تعبيره



وأضاف أن بلاده ملتزمة بجلب منفذي المحاولة الانقلابية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام القضاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل



وتتهم أنقرة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالوقوف وراء محاولة الإطاحة بأردوغان خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في يوليو الماضي٠