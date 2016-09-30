أمريكا تشيد قاعدة لطائرات الإستطلاع وسط النيجر



أعلن الجيش الأمريكي اليوم الجمعة أنه يشيد قاعدة مؤقتة لطائرات الاستطلاع دون طيار بتكلفة 100 مليون دولار في أغاديز بوسط النيجر لمساعدة البلد الواقع في غرب أفريقيا في محاربة الجماعات المسلحة وحماية حدوده.



وتكافح النيجر الحليف الأمني للغرب عمليات توغل تنفذها جماعة بوكو حرام المسلحة عبر الحدود الجنوبية مع نيجيريا فضلا عن جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في صحرائها الواسعة.



وعبرت مصادر أمنية عن القلق من احتمال تدفق مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية جنوبا على النيجر وتشاد من ليبيا حيث يتراجع التنظيم أمام قوات ليبية.



وقالت متحدثة باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا في تصريح لرويترز"بناء على طلب حكومة النيجر وبالتنسيق معها عن قرب تقوم القيادة الأمريكية في أفريقيا بإنشاء موقع أمني ... مؤقت في أغاديز بالنيجر."



وأضافت "أغاديز موقع مثالي ومركزي لتمكين عمليات جمع المعلومات والمراقبة والاستطلاع من التصدي للتهديد الأمني عبر منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد." وتشمل المائة مليون دولار التكاليف المبدئية للإنشاء والوقود والمعدات.

