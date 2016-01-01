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أمسية تضامنية بنقابة الصحفيين تضامنا مع إسحاق ولد المختار


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 2 نونبر 2016 - 09:48



أمسية تضامنية بنقابة الصحفيين تضامنا مع إسحاق ولد المختار
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أعلنت نقابة الصحفيين الموريتانيين عن تنظيم أمسية تضامنية مع الصحافي  المختطف بسوريا إسحاق ولد المختار مساء اليوم الأربعاء الخامسة مساء بمقرها في نواكشوط.

ويدخل هذا النشاط وفقا لبيان وزعته النقابة ضمن أسبوع التضامن مع إسحاق بعد أزيد من ثلاث سنوات على اختطافه مع طاقم عمل قناة "سكاي نيوز" عربية في شمال سوريا.

 و يضم  الطاقم الصحفي إلى جانب ولد المختارالمصور الصحفي سمير كساب، وسائق الطاقم، اختطفوا أثناء تغطيتهم الميدانية للأحداث في منطقة حلب شمالي سوريا .

وكانت اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية الصحفي إسحاق ولد المختار قد طالبت الأسبوع الماضي السلطات الموريتانية بالتدخل العاجل و المباشر في ملفه، مؤكدة تصميمها على مواصلة النضال حتى يتم تحريره.
 


الكلمات المفتاحية : اختطاف, إسحاق, الصحافة, النقابة, سوريا


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