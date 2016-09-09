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أمطار تكسر حاجز مائة ملمتر في الحوض الغربي


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 9 سبتمبر 2016 - 16:26



أمطار تكسر حاجز مائة ملمتر في الحوض الغربي
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شهدت عدة ولايات موريتانية تساقط كميات من الأمطار وصلت ذروتها في ولاية الحوض الغربي حيث سجلت بلدة افرفل كمية تصل إلى 102 ملم.
 
وشملت الأمطار التي سجلت خلال الأربع والعشرين الماضية ولايات الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابه، آدرار، تكانت، كيدي ماغا وكوركول.
 
وسجلت ولاية آدرار التي شهدت مؤخراً سيولاً خلفت العديد من الأضرار المادية، كمية ضئيلة من الأمطار في مدينة أوجفت لم تتجاوز حاجز الملمترين فقط.
 
الحوش الشرقي
- عدل بكرو.....................55 مم
- أمرج.........................6 مم
- اعوينات ازبل.................24 مم
- باسكنو.......................43 مم
- يوصطيله......................46 مم
- جيكني .......................44 مم
- فصاله نيره..................4 مم
- ولاته.........................5 مم
- ام افنادش ..................40 مم
- تمبدره.......................17 مم
- آمريشه.......................40 مم
- حاسي امهادي..................50 مم
- بانكو........................31 مم
- الجديده......................45 مم
- اقليك محمد ولد امحمد.........27 مم
- التيشيليت....................34 مم
- ام مشيش .....................46 مم
 
الحوض الغربي
- اكجرت........................8 مم
- عين ابهاه....................32 مم
- فربه.........................15 مم
- عين السلام ...................55 مم
- عيون ........................14 مم
- ادويراره.....................34 مم
- اكافه........................8 مم
- اكني الاولى...................38 مم
- افرفل........................102 مم
- كوكي ........................20 مم
- كوبتي........................15 مم
- لنوار........................43 مم
- مدبوكو.......................32 مم
- ام لحبال.....................10 مم
- ام لحياظ.....................5 مم
- طلي لخظر.....................35 مم
- الطينطان.....................16 مم
- اطويل........................50 مم
- الفلانية......................27 مم
- زاكي ام افال.................62 مم
- دمشق.........................25 مم
- نعمة الله....................20 مم
- تيشبلبت النيم................49 مم
- بغداد........................7 مم
- بيظت المه....................25 مم
- اكني البيظان.................16 مم
- الخط.........................20 مم
- كاعت التيدوم.................32 مم
 
لعصابه
- هامد ........................20 مم
- تناها........................45مم
- ازويره.......................45 مم
- كفير.........................18 مم
- بركا.........................20 مم
كيكيهي.........................6 مم
- شنقيطي.......................11 مم
- ابلاجميل..................... 40 مم
- بومديد.......................8 مم
- كنكوصه.......................34 مم
- فنتل.........................15 مم
- فرع اهل احمد.................25 مم
- تصلح.........................24 مم
- ادهره........................25 مم
- اكليبيا......................15 مم
- ول هامه......................22 مم
 
ادرار
- اوجفت ........................2 مم
 
تكانت
- اشرم .........................14 مم
 
غيديماغه
- اكوينيت.......................32 مم
- اجار سوننكي...................24 مم
- بوعنز.........................15 مم
دافور...........................17 مم
- كوراي.........................12 مم
- كمب انضو......................72 مم
ابيديع اسافه....................35 مم
- الملكه........................20 مم
- انخيله........................35 مم
- ول ينج........................22 مم
- سيلبابي.......................10 مم
- وامبو.........................02 مم
 
غورغول
- بودام ........................20 مم
- كيهيدي........................4 مم
- لكصيبه1.......................03 مم
- امبود.........................10 مم
-انجاجبني كاندكا................05 مم
- التنزاه اهل امين..............30 مم
- براج فم لكليته................10 مم
- نيروالو.......................03مم
- بايجام.......................20 مم
- الشلخه.......................5 مم
- سد المه......................16 مم
- كنكو.........................55 مم
بوجول..........................15 مم
سلخو...........................65 مم
- بوات.........................20 مم
- امبال........................40 مم
 


الكلمات المفتاحية : أمطار, سيول


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