أمطار تكسر حاجز 70 ملمترا في كيديماغا



شهدت ست ولايات موريتانية، تساقطات مطرية متفاوتة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 70 ملمترا في قرية تكتاكه بولاية كيديماغه.

وجاءت بقية الكميات المسجلة وفقا لشبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، على الناحو التاليك



الحوض الغربي:



عين فربه......................................5ر2 ملم

ادورابه.........................................24 ملم

كوكي ...........................................25 ملم

حاسي عبد الله.................................20 ملم

كوبني ..........................................04 ملم

مد بوكو........................................35 ملم

ترمسه..........................................15 ملم

الطينطان.......................................16 ملم

الفلانية..........................................29 ملم

المدينة..........................................15 ملم

امحم اجيرب..................................50 ملم



لعصابه:



هامد ...........................................10 ملم

كيفه..............................................05 ملم

ارغاوه..........................................17 ملم

الحمدية.........................................20 ملم



:كوركول

كيهدي ............................................32 ملم

اكراع الفليل.....................................04 ملم

لكصبه1 .........................................07 ملم

مقامه.............................................3ر3 ملم

موكل.............................................06 ملم

مفتاح الخير.....................................12 ملم

انجاجبني كانديكا..............................08 ملم

تكومادي ...........................................13 ملم

تفندي سبفي...................................3ر7 ملم

فورليتام............................................15 ملم

جول................................................13 ملم

دار السلامة......................................02 ملم



لبراكنه:



جونابه.............................................09 ملم

امبان...............................................06 ملم

ويندك..............................................08 ملم



تكانت:

اشرم ..............................................5ر1 ملم

شلخت موري....................................30 ملم

عر...................................................04 ملم



كيدي ماغه:

الشرخ الدخن.....................................03 ملم

دافور...............................................09 ملم

حاس شكار........................................22 ملم

احسي سيدي......................................12 ملم

انخيله.................................................04 ملم

ولد ينج..............................................12 ملم

سيليبابي ............................................04 ملم

تاشوط ..............................................14 ملم

تكتاكه صب كوم.................................70 ملم

وامبو................................................02 ملم

لعوينات.............................................30 ملم

تدومه فلان .......................................53 ملم

جيرب..............................................21 م

ارتومو ..............................................14 ملم

آويش...............................................12 ملم

الوار...............................................08 ملم

فيتاسه.............................................10 ملم

