أمطار ضعيفة إلى متوسطة في ست ولايات

شهدت ست ولايات موريتانية تساقط كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تراوحت ما بين الضعيفة إلى المتوسطة.
وبحسب ما أوردته شبكة الاتصال الإداري التابعة لوزارة الداخلية واللامركزية فإن المقاييس كانت على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
آمرج 7 ملم
عوينات ازبل 10ملم
أهل بلاتي 4 ملم
فصالة نيره 1 ملم
النعمة 15ملم
تمبدره 8 ملم
لعصابة:
بوامديد 2 ملم
لبراكنه:
باكودين 14ملم
بير اولاد ياره 21ملم
فوندو 8 ملم
امبيديعة 10ملم
اترارزه:
اجاولنك 6 ملم
كرمسين 15ملم
انجاكو 7 ملم
واد الناقة 15ملم
روصو 2 ملم
التوفيق 7 ملم
تيرس الزمور:
افديرك 6 ملم
إينشيري:
اكجوجت 7 ملم
بنشاب 5 ملم