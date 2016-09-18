أمطار ضعيفة إلى متوسطة في ست ولايات



شهدت ست ولايات موريتانية تساقط كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تراوحت ما بين الضعيفة إلى المتوسطة.



وبحسب ما أوردته شبكة الاتصال الإداري التابعة لوزارة الداخلية واللامركزية فإن المقاييس كانت على النحو التالي:



الحوض الشرقي:

آمرج 7 ملم

عوينات ازبل 10ملم

أهل بلاتي 4 ملم

فصالة نيره 1 ملم

النعمة 15ملم

تمبدره 8 ملم



لعصابة:

بوامديد 2 ملم



لبراكنه:

باكودين 14ملم

بير اولاد ياره 21ملم

فوندو 8 ملم

امبيديعة 10ملم



اترارزه:

اجاولنك 6 ملم

كرمسين 15ملم

انجاكو 7 ملم

واد الناقة 15ملم

روصو 2 ملم

التوفيق 7 ملم



تيرس الزمور:

افديرك 6 ملم



إينشيري:

اكجوجت 7 ملم

بنشاب 5 ملم

