أمطار غزيرة بلبراكنة تصل 110 ملترا فى ولد بيرم

اينشيري:

اكجوجت ........................ 02مم



نواكشوط:

الولاية ......................... 10مم

دار النعيم ..................... 09مم

تيارت .......................... 08مم

توجنين ......................... 14مم



لكصر ........................... 08مم

السبخة ......................... 08مم

تفرغ زينه ...................... 14مم

عرفات .......................... 08مم

الميناء ........................ 08مم

الرياض ......................... 08مم

شهدت عدة ولايات موريتانية تساقط كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت حدود 110 مليمترا في قرية ولد بيرم بولاية لبراكنةوبحسب ما أفادت شبكة الإتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الخميس فإن كميات الأمطار التي تم تسجيلها جاءت على النحو التالي:الحوض الغربي:عين السلام ........................ 40ممليبه ............................. 16ممالطينطان ......................... 13ممغاد التيدوم ...................... 36مماللكات ........................... 33ممغورغول:ازكيلم ........................... 45ممكرواطه ........................... 20ممالفدره ........................... 10ممكيهيدي ........................... 65ممكوب اهل اليماني .................. 30ممامبود ............................ 06مممونغل ............................ 08ممتيدجي ............................ 25ممتوفوندي سيفي ..................... 33ممفم لكليته ........................ 71ممساني ............................. 102ممتيزكره ........................... 30ممكوب اهل جعفر ..................... 40مماهل ديدي ....................... 18ممبودوا ........................... 35مملبراكنه:اغشوركيت ......................... 10ممألاك ...............................27ممبير اولاد يارا .................... 20ممبوغه ............................. 09ممبوحديده .......................... 09ممدار البركه ....................... 20ممعلب اجمل ......................... 10ممغارولل ........................... 55مملمبغدد ........................... 18مممقام ومت ......................... 35مممكطع لحجار ....................... 20مممال ............................... 15ممولد بيرم ........................ 110ممتادريصه ......................... 20ممكيمي ............................ 20ممشنقيطي .......................... 15مملغليب ........................... 05مملويه ............................ 55ممام اغرينات ...................... 86مملحليوه .......................... 45مماترارزة:آجوير ........................... 20ممعاماره .......................... 32ممعرفات بوتلميت ................... 37ممبوتلميت ......................... 35ممجاولينغ ......................... 13ممعلب آدرس ........................ 40ممكرمسين .......................... 03مماللكات .......................... 72مملكصيبه (2) ...................... 18ممالمبروك ......................... 40ممانجاغو .......................... 08ممواد الناقة ...................... 10مماركيز ........................... 24ممانتيكان ......................... 02مماجوير تنهمد ..................... 37ممالعكبة .......................... 06ممبرينه ........................... 12ممآدرار :يغرف ............................ 55مملودي ............................ 23ممامحيرث .......................... 06ممغيدي ماغه:الشلخه ......................... 12ممجكنتور ......................... 05ممجاكيلي ......................... 13ممغابو ........................... 13ممغوري ........................... 25ممكمو ............................ 45ممكمب انضو ....................... 30ممسابوسير ........................ 30ممسلو ............................ 28ممالمسلم ......................... 60ممابوات .......................... 20مم