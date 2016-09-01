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أمطار غزيرة بلبراكنة تصل 110 ملترا فى ولد بيرم


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 1 سبتمبر 2016 - 11:24



أمطار غزيرة بلبراكنة تصل 110 ملترا فى ولد بيرم
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شهدت عدة ولايات موريتانية تساقط كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت حدود 110 مليمترا في قرية ولد بيرم بولاية لبراكنة
 
وبحسب ما أفادت شبكة الإتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الخميس فإن كميات  الأمطار التي تم تسجيلها جاءت على النحو التالي
:الحوض الغربي:
 
عين السلام ........................ 40مم
ليبه ............................. 16مم
الطينطان ......................... 13مم
غاد التيدوم ...................... 36مم
اللكات ........................... 33مم
 
غورغول:
ازكيلم ........................... 45مم
كرواطه ........................... 20مم
الفدره ........................... 10مم
كيهيدي ........................... 65مم
كوب اهل اليماني .................. 30مم
امبود ............................ 06مم
مونغل ............................ 08مم
تيدجي ............................ 25مم
توفوندي سيفي ..................... 33مم
فم لكليته ........................ 71مم
ساني ............................. 102مم
تيزكره ........................... 30مم
كوب اهل جعفر ..................... 40مم
اهل ديدي ....................... 18مم
بودوا ........................... 35مم
 
لبراكنه:
اغشوركيت ......................... 10مم
ألاك ...............................27مم
بير اولاد يارا .................... 20مم
بوغه ............................. 09مم
بوحديده .......................... 09مم
دار البركه ....................... 20مم
علب اجمل ......................... 10مم
غارولل ........................... 55مم
لمبغدد ........................... 18مم
مقام ومت ......................... 35مم
مكطع لحجار ....................... 20مم
مال ............................... 15مم
ولد بيرم ........................ 110مم
تادريصه ......................... 20مم
كيمي ............................ 20مم
شنقيطي .......................... 15مم
لغليب ........................... 05مم
لويه ............................ 55مم
ام اغرينات ...................... 86مم
لحليوه .......................... 45مم
 
اترارزة:
 
آجوير ........................... 20مم
عاماره .......................... 32مم
عرفات بوتلميت ................... 37مم
بوتلميت ......................... 35مم
جاولينغ ......................... 13مم
علب آدرس ........................ 40مم
كرمسين .......................... 03مم
اللكات .......................... 72مم
لكصيبه (2) ...................... 18مم
المبروك ......................... 40مم
انجاغو .......................... 08مم
واد الناقة ...................... 10مم
اركيز ........................... 24مم
انتيكان ......................... 02مم
اجوير تنهمد ..................... 37مم
العكبة .......................... 06مم
برينه ........................... 12مم
 
آدرار :
يغرف ............................ 55مم
لودي ............................ 23مم
امحيرث .......................... 06مم
 
غيدي ماغه:
 
الشلخه ......................... 12مم
جكنتور ......................... 05مم
جاكيلي ......................... 13مم
غابو ........................... 13مم
غوري ........................... 25مم
كمو ............................ 45مم
كمب انضو ....................... 30مم
سابوسير ........................ 30مم
سلو ............................ 28مم
المسلم ......................... 60مم
ابوات .......................... 20مم
 
اينشيري:
اكجوجت ........................ 02مم
 
نواكشوط:
الولاية ......................... 10مم
دار النعيم ..................... 09مم
تيارت .......................... 08مم
توجنين ......................... 14مم

لكصر ........................... 08مم
السبخة ......................... 08مم
تفرغ زينه ...................... 14مم
عرفات .......................... 08مم
الميناء ........................ 08مم
الرياض ......................... 08مم
 
 


الكلمات المفتاحية : أمطار, خريف


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