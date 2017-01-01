أمطار في الحوضين تقف عند الأربعين ميليمتراً

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، اليوم الجمعة، أن كميات من الأمطار تساقطت خلال ال 24 ساعة الماضية على مناطق من ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي، شرقي البلاد.
وجاءت هذه الكميات على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
جكني..........................05مم
أفيرني......................... 13مم
تيشليت لكوار................. 20مم
بولكلال....................... 17مم
الحوض الغربي:
عين فربه..................... 05مم
اغليك اهل اوجه............. 25مم
غوغي....................... 20مم
كوبني......................... 17مم
مدبوغو........................ 30مم
أطل لخظر................... 07مم
ترمسه......................... 05مم
اطويل......................... 30مم
الفلانية....................... 41مم
نعمة الله....................... 35مم
الرزام......................... 05مم