أمطار في الحوضين تقف عند الأربعين ميليمتراً



أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، اليوم الجمعة، أن كميات من الأمطار تساقطت خلال ال 24 ساعة الماضية على مناطق من ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي، شرقي البلاد.



وجاءت هذه الكميات على النحو التالي:



الحوض الشرقي:



جكني..........................05مم

أفيرني......................... 13مم

تيشليت لكوار................. 20مم

بولكلال....................... 17مم



الحوض الغربي:



عين فربه..................... 05مم

اغليك اهل اوجه............. 25مم

غوغي....................... 20مم

كوبني......................... 17مم

مدبوغو........................ 30مم

أطل لخظر................... 07مم

ترمسه......................... 05مم

اطويل......................... 30مم

الفلانية....................... 41مم

نعمة الله....................... 35مم

الرزام......................... 05مم

