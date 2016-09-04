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أمطار في تسع ولايات تتجاوز حدود 90 ملمترا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 4 سبتمبر 2016 - 13:30



أمطار في تسع ولايات تتجاوز حدود 90 ملمترا
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شهدت تسع ولايات موريتانية تساقطات مطرية قوية إلى متوسطة بلغت في بلدة "اكراع لبخانيس" بولاية لبراكنة 95 ملمترا
 
وبحسب شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية فإن  كميات الأمطار التي تساقطت خلال ال48 ساعة الماضية على عدة مناطق من البلاد جاءت على النحو التالي:
 
 
الحوض الشرقي:
 
عدل بكرو.............. 18مم
 
آمرج................... 1مم
 
أعوينات أزبل...........28مم
 
بوصطيلة............... 17مم
 
جكني.................... 9مم
 
أمبيكت لحواش............ 1مم
 
ولاته................... 9مم
 
بولكلاب................ 25مم
 
الحوض الغربي:
 
عين فربه................ 7مم
 
لعيون.................. 6مم
 
آتيل.................. 12مم
 
بودمغه................. 8مم
 
كوكي.................. 18مم
 
كوبني................... 6مم
 
ليبه.................. 29مم
 
أم لحبال................35مم
 
الراظي................ 11مم
 
الصفاء................ 11مم
 
أطل لخظر............... 23مم
 
تامشكط................. 9مم
 
الطينطان.............. 13مم
 
أطويل................. 20مم
 
الزاكيه أم أعكال....... 7مم
 
دمشق.................. 15مم
 
منى أهل العتيق......... 24مم
 
تيشليت أنعام........... 5مم
 
كاد أتيدومه............12مم
 
ترمسه..................30مم
 
نعمة الله...............20مم
 
لميلح..................30مم
 
أرزام.................25مم
 
أطلحايه...............25مم
 
الخط...................10مم
 
لعصابه:
 
بومديد............... 53مم
 
الملكه.................30مم
 
الغايره............... 3مم
 
أكفال أبل............ 35مم
 
كرو.................. 22مم
 
أحسي الطين............ 11مم
 
كندره................ 30مم
 
كيفه.................. 6مم
 
الرك................. 60مم
 
فنتلي................ 12مم
 
أزويره............... 20مم
 
صفا أنجاي............. 13مم
 
أجار................. 10مم
 
كليبية............... 23مم
 
ديساغ................ 30مم
 
دار النجاة........... 20مم
 
شنقيط................ 15مم
 
كيكية................. 9مم
 
لكديم................ 20مم
 
لفطح................. 39مم
 
تصلح................. 55مم
 
كوركول:
 
مقامه................ 22مم
 
أمبود................. 2مم
 
تنزاه أهل إميجن...... 35مم
 
انجاجبني كانديكا........10مم
 
تيجل..................40مم
 
توكومادي..............23مم
 
تولله...................29مم
 
توفند سيفي.............8مم
 
والي...................30مم
 
صنيه..................18مم
 
سيفه..................15مم
 
نيره والو...............3مم
 
أهل النانه............15مم
 
لبراكنه:
 
بوكي.................. 4مم
 
بوحديده.............. 55مم
 
دار البركة............. 5مم
 
جونابه............... 10مم
 
بوسويلف.............. 26مم
 
علب أجمل............... 3مم
 
مقطع لحجار............. 9مم
 
مال.................. 19مم
 
موندي................. 6مم
 
صنغرافه.............. 15مم
 
الطنطان.............. 42مم
 
طيرطوكل................13مم
 
تادريصه.............. 25مم
 
هايرمبار............. 30مم
 
شنقيط................ 17مم
 
لكليبات............... 5مم
 
هايركولري............ 15مم
 
النواره............... 8مم
 
أكراع لبخانيس........ 95مم
 
سينتيان جاما.......... 7مم
 
أمكيرنات.............. 30مم
 
أترارزه:
 
أبير أتورس............ 14مم
 
جدر المحكن.............. 6مم
 
المذرذرة.............. 20مم
 
روصو.................. 6مم
 
أعماره................13مم
 
جاولينغ...............25مم
 
كرمسين.................52مم
 
ألكات.................20مم
 
لكصيبه2...............17مم
 
أنجاكو.................16مم
 
أركيز..................4مم
 
آدرار:
 
أوجفت................. 1مم
 
أطار.................. 5مم
 
شنقيط................. 3مم
 
لعوينات.............. 25مم
 
تونكاد.................7مم
 
ترجيت..................5مم
 
أسويكيه................6مم
 
تكانت :
 
القدية................ 6مم
 
لخشب................. 13مم
 
المجرية............... 7مم
 
أنبيكه............... 21مم
 
الرشيد................ 6مم
 
تيجكجه................ 7مم
 
سد البركة............. 19مم
 
أدروم................ 21مم
 
السياسة.............. 14مم
 
تنتملل................10مم
 
تيرس زمور:
 
أفديرك................ 2مم
 
أزويرات.............. 11مم
 
 
 


الكلمات المفتاحية : امطار, مقاييس, وزارة الداخلية


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