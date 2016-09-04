أمطار في تسع ولايات تتجاوز حدود 90 ملمترا

شهدت تسع ولايات موريتانية تساقطات مطرية قوية إلى متوسطة بلغت في بلدة "اكراع لبخانيس" بولاية لبراكنة 95 ملمترا
وبحسب شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية فإن كميات الأمطار التي تساقطت خلال ال48 ساعة الماضية على عدة مناطق من البلاد جاءت على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
عدل بكرو.............. 18مم
آمرج................... 1مم
أعوينات أزبل...........28مم
بوصطيلة............... 17مم
جكني.................... 9مم
أمبيكت لحواش............ 1مم
ولاته................... 9مم
بولكلاب................ 25مم
الحوض الغربي:
عين فربه................ 7مم
لعيون.................. 6مم
آتيل.................. 12مم
بودمغه................. 8مم
كوكي.................. 18مم
كوبني................... 6مم
ليبه.................. 29مم
أم لحبال................35مم
الراظي................ 11مم
الصفاء................ 11مم
أطل لخظر............... 23مم
تامشكط................. 9مم
الطينطان.............. 13مم
أطويل................. 20مم
الزاكيه أم أعكال....... 7مم
دمشق.................. 15مم
منى أهل العتيق......... 24مم
تيشليت أنعام........... 5مم
كاد أتيدومه............12مم
ترمسه..................30مم
نعمة الله...............20مم
لميلح..................30مم
أرزام.................25مم
أطلحايه...............25مم
الخط...................10مم
لعصابه:
بومديد............... 53مم
الملكه.................30مم
الغايره............... 3مم
أكفال أبل............ 35مم
كرو.................. 22مم
أحسي الطين............ 11مم
كندره................ 30مم
كيفه.................. 6مم
الرك................. 60مم
فنتلي................ 12مم
أزويره............... 20مم
صفا أنجاي............. 13مم
أجار................. 10مم
كليبية............... 23مم
ديساغ................ 30مم
دار النجاة........... 20مم
شنقيط................ 15مم
كيكية................. 9مم
لكديم................ 20مم
لفطح................. 39مم
تصلح................. 55مم
كوركول:
مقامه................ 22مم
أمبود................. 2مم
تنزاه أهل إميجن...... 35مم
انجاجبني كانديكا........10مم
تيجل..................40مم
توكومادي..............23مم
تولله...................29مم
توفند سيفي.............8مم
والي...................30مم
صنيه..................18مم
سيفه..................15مم
نيره والو...............3مم
أهل النانه............15مم
لبراكنه:
بوكي.................. 4مم
بوحديده.............. 55مم
دار البركة............. 5مم
جونابه............... 10مم
بوسويلف.............. 26مم
علب أجمل............... 3مم
مقطع لحجار............. 9مم
مال.................. 19مم
موندي................. 6مم
صنغرافه.............. 15مم
الطنطان.............. 42مم
طيرطوكل................13مم
تادريصه.............. 25مم
هايرمبار............. 30مم
شنقيط................ 17مم
لكليبات............... 5مم
هايركولري............ 15مم
النواره............... 8مم
أكراع لبخانيس........ 95مم
سينتيان جاما.......... 7مم
أمكيرنات.............. 30مم
أترارزه:
أبير أتورس............ 14مم
جدر المحكن.............. 6مم
المذرذرة.............. 20مم
روصو.................. 6مم
أعماره................13مم
جاولينغ...............25مم
كرمسين.................52مم
ألكات.................20مم
لكصيبه2...............17مم
أنجاكو.................16مم
أركيز..................4مم
آدرار:
أوجفت................. 1مم
أطار.................. 5مم
شنقيط................. 3مم
لعوينات.............. 25مم
تونكاد.................7مم
ترجيت..................5مم
أسويكيه................6مم
تكانت :
القدية................ 6مم
لخشب................. 13مم
المجرية............... 7مم
أنبيكه............... 21مم
الرشيد................ 6مم
تيجكجه................ 7مم
سد البركة............. 19مم
أدروم................ 21مم
السياسة.............. 14مم
تنتملل................10مم
تيرس زمور:
أفديرك................ 2مم
أزويرات.............. 11مم