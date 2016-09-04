أمطار في تسع ولايات تتجاوز حدود 90 ملمترا

شهدت تسع ولايات موريتانية تساقطات مطرية قوية إلى متوسطة بلغت في بلدة "اكراع لبخانيس" بولاية لبراكنة 95 ملمترا

وبحسب شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية فإن كميات الأمطار التي تساقطت خلال ال48 ساعة الماضية على عدة مناطق من البلاد جاءت على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

عدل بكرو.............. 18مم

آمرج................... 1مم

أعوينات أزبل...........28مم

بوصطيلة............... 17مم

جكني.................... 9مم

أمبيكت لحواش............ 1مم

ولاته................... 9مم

بولكلاب................ 25مم

الحوض الغربي:

عين فربه................ 7مم

لعيون.................. 6مم

آتيل.................. 12مم

بودمغه................. 8مم

كوكي.................. 18مم

كوبني................... 6مم

ليبه.................. 29مم

أم لحبال................35مم

الراظي................ 11مم

الصفاء................ 11مم

أطل لخظر............... 23مم

تامشكط................. 9مم

الطينطان.............. 13مم

أطويل................. 20مم

الزاكيه أم أعكال....... 7مم

دمشق.................. 15مم

منى أهل العتيق......... 24مم

تيشليت أنعام........... 5مم

كاد أتيدومه............12مم

ترمسه..................30مم

نعمة الله...............20مم

لميلح..................30مم

أرزام.................25مم

أطلحايه...............25مم

الخط...................10مم

لعصابه:

بومديد............... 53مم

الملكه.................30مم

الغايره............... 3مم

أكفال أبل............ 35مم

كرو.................. 22مم

أحسي الطين............ 11مم

كندره................ 30مم

كيفه.................. 6مم

الرك................. 60مم

فنتلي................ 12مم

أزويره............... 20مم

صفا أنجاي............. 13مم

أجار................. 10مم

كليبية............... 23مم

ديساغ................ 30مم

دار النجاة........... 20مم

شنقيط................ 15مم

كيكية................. 9مم

لكديم................ 20مم

لفطح................. 39مم

تصلح................. 55مم

كوركول:

مقامه................ 22مم

أمبود................. 2مم

تنزاه أهل إميجن...... 35مم

انجاجبني كانديكا........10مم

تيجل..................40مم

توكومادي..............23مم

تولله...................29مم

توفند سيفي.............8مم

والي...................30مم

صنيه..................18مم

سيفه..................15مم

نيره والو...............3مم

أهل النانه............15مم

لبراكنه:

بوكي.................. 4مم

بوحديده.............. 55مم

دار البركة............. 5مم

جونابه............... 10مم

بوسويلف.............. 26مم

علب أجمل............... 3مم

مقطع لحجار............. 9مم

مال.................. 19مم

موندي................. 6مم

صنغرافه.............. 15مم

الطنطان.............. 42مم

طيرطوكل................13مم

تادريصه.............. 25مم

هايرمبار............. 30مم

شنقيط................ 17مم

لكليبات............... 5مم

هايركولري............ 15مم

النواره............... 8مم

أكراع لبخانيس........ 95مم

سينتيان جاما.......... 7مم

أمكيرنات.............. 30مم

أترارزه:

أبير أتورس............ 14مم

جدر المحكن.............. 6مم

المذرذرة.............. 20مم

روصو.................. 6مم

أعماره................13مم

جاولينغ...............25مم

كرمسين.................52مم

ألكات.................20مم

لكصيبه2...............17مم

أنجاكو.................16مم

أركيز..................4مم

آدرار:

أوجفت................. 1مم

أطار.................. 5مم

شنقيط................. 3مم

لعوينات.............. 25مم

تونكاد.................7مم

ترجيت..................5مم

أسويكيه................6مم

تكانت :

القدية................ 6مم

لخشب................. 13مم

المجرية............... 7مم

أنبيكه............... 21مم

الرشيد................ 6مم

تيجكجه................ 7مم

سد البركة............. 19مم

أدروم................ 21مم

السياسة.............. 14مم

تنتملل................10مم

تيرس زمور:

أفديرك................ 2مم

أزويرات.............. 11مم