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أمطار في ثلاث ولايات تتجاوز الستين ميليمتراً


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 13 غشت 2017 - 11:41



أمطار في ثلاث ولايات تتجاوز الستين ميليمتراً
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أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، اليوم الأحد، أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الـ 24 ساعة الماضية على مناطق متفرقة من البلاد شملت ولايات: لعصابة ولبراكنة واترارزة . 
وجاءت هذه الكميات على النحو التالي: 

 

لعصابة:

كندره ........................ 25 مم

كوركل:

أمبود القديم ..................30 مم

 

لبراكنه:

بوكى ........................ 58 مم

دقفك ........................ 50 مم

دار العافية .................. 21 مم

دار البركة ................. 13 مم

لبودو ....................... 16 مم

مقطع لحجار .............. 05 مم

صنغرافه .................. 07 مم

تاج كل .................... 65 مم

تادريصه .................. 13 مم

كيمي ...................... 20 مم

الرشيد ..................... 15 مم

رويند ..................... 10 مم

البطح ..................... 17 مم

أروا ....................... 16 مم

بير الفوز ................. 38 مم

أركيك .................... 40 مم

الملزم .................... 15 مم

فور المدرسه ............ 10 مم

شكار كادل .............. 25 مم

 

اترارزة:

عماره .................... 16 مم

المذرذرة ................. 16 مم

اتاكلالت .................. 15 مم

كارك ..................... 19 مم

ألبوط ..................... 15 مم



الكلمات المفتاحية : امطار, خريف, ولايات
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