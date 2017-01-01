أمطار قوية على مناطق من الشرق الموريتاني (مقاييس)







شهدت عدة مناطق فى الشرق الموريتاني، تساقط كميات من الأمطارخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، بلغت 105 فى منطقة كوكي التابعة لولاية الحوض الغربي.



وحسب شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية ، فقد جاءت الكميات على النحو التالي:





الحوض الشرقي:



جكني...................................................21 مم



عدل بكرو............................................02 مم



أمرج...................................................16 مم



بوسطيله............................................32 مم



سيفان.................................................45 مم



تبدغة................................................12 مم



الحوض الغربي:



كوكي ................................................105 مم



كوبني .................................................12 مم



مدبوغو................................................57 مم



اطويل.................................................21 مم



الفلانية .............................................5ر9 مم