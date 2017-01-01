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أمطار قوية على مناطق من الشرق الموريتاني (مقاييس)


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 6 يوليوز 2017 - 12:06



أمطار قوية على مناطق من الشرق الموريتاني (مقاييس)
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شهدت عدة مناطق فى الشرق الموريتاني، تساقط كميات من الأمطارخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، بلغت 105 فى منطقة كوكي التابعة لولاية الحوض الغربي.

وحسب  شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية ، فقد جاءت الكميات على النحو التالي:
 
 
الحوض الشرقي:
 
جكني...................................................21 مم
 
عدل بكرو............................................02 مم
 
أمرج...................................................16 مم
 
بوسطيله............................................32 مم
 
سيفان.................................................45 مم
 
تبدغة................................................12 مم
 
الحوض الغربي:
 
كوكي ................................................105 مم
 
كوبني .................................................12 مم
 
مدبوغو................................................57 مم
 
اطويل.................................................21 مم
 
الفلانية .............................................5ر9 مم


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