أمطار قوية على مناطق من الشرق الموريتاني (مقاييس)

شهدت عدة مناطق فى الشرق الموريتاني، تساقط كميات من الأمطارخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، بلغت 105 فى منطقة كوكي التابعة لولاية الحوض الغربي.
وحسب شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية ، فقد جاءت الكميات على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
جكني...................................................21 مم
عدل بكرو............................................02 مم
أمرج...................................................16 مم
بوسطيله............................................32 مم
سيفان.................................................45 مم
تبدغة................................................12 مم
الحوض الغربي:
كوكي ................................................105 مم
كوبني .................................................12 مم
مدبوغو................................................57 مم
اطويل.................................................21 مم
الفلانية .............................................5ر9 مم