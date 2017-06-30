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الجمعة 30 يونيو - 14:49
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الجمعة 30 يونيو - 13:53
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أمطار متفاوتة على سع ولايات موريتانية


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 30 يونيو 2017 - 12:43



أمطار متفاوتة على سع ولايات موريتانية
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سجلت سبع ولايات موريتانية تساقطات مطرية متفاوتة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصلت 75 ملمترا بلكديم فى ولاية لعصابة.
ووفقا لشبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية جاءت بقية مقاييس المطر على النحو التالي:
غيديماغه
 - اشليخه................7 مم
 عر.....................8 مم
 - جكنتور..............3 مم
 - جاكلي..............6 مم
 - غابو.........................13 مم
 - كمو.........................2 مم
 - جاسي شكار...................5 مم
  - كمب انضو.....................25 مم
- الملكه.........16 مم
- انخيله1............7 مم
- سابوسيرى......10 مم
- سد الماء ...........6 مم
- سيلبابي..........10 مم
- سلو........... 7 مم
- ومبو.............20 مم
- ازنيك بل............9 مم
- بوكجاني............19 مم
- المسلم............10مم
 
- بيت................7 مم
- ادجكي................36مم
- ساني جيري...........30 مم
- ادجيرابه...........30 مم
- أجار أهل عالي .........7 مم
- تاكوت الله.......... 19 مم
- أهل صامبا...........34 مم
- أجار أهل سالم .........20 مم
- أم التوسي...............8 مم
 
الحوض الشرقي
- النعمة..............3 مم
- انبيكت لحواش ..........4 مم
- ولاته ...................8 مم
 
لعصابه
- باركيول.................6 مم
- بوامديد .................50 مم
- ابروده...............7 مم
- كيفه.............7 مم
- لعويسي ..............20 مم
- لرك..............50 مم
- ساني...........3 مم
 
- اعريظ.............20 مم
- لكديم .............75 مم
 
-غورغول
- امبود..............4 مم
- مقامه...........3 مم
- تارنك.................10 مم
- تينجل..................4 مم
- صاني............10 مم
 
لبراكنه
طنطان..................01 مم
 
اترارزه
- المذرذرة.........5 مم
- واد الناقة...............8 مم
 
تكانت
- الرشيد ..........5 مم
- تيشيت ..............31 مم
- السياسه............6 مم
 


الكلمات المفتاحية : أمطار, الخريف
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