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أمطار متفرقة على ثلاث ولايات موريتانية‎


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 23 غشت 2017 - 10:15



أمطار متفرقة على ثلاث ولايات موريتانية‎
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شهدت ولايات الحوض الشرقي و لعصابة وكيدي ماغه تساقط كميات مطرية متوسطة خلال ال24 ساعة الماضية.
 
وحسب شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم فقد تم تسجيل الكميات التالية:
 
الحوض الشرقي
 
أمرج ...................12مم
بواصطيله...............9مم
جكني ..................8مم
افيرني .................8مم
تشليت .لكوار...........25مم
بومسعود................15مم
آمريش .................25مم
 
لعصابه
 
كرو....................5ر1مم
كندره....................5ملم
كيفه......................6 مم
 
غيديماغه
 
جكنتور................5مم
جاكلي ................10مم
غابو...................12مم
كوراي ...............2مم
خاسي شكار...........20مم
سابوسيرى............25مم
صمب كاندي..........5مم
سلو....................4مم
أجار أهل سالم .......4مم
كنكمو ................6مم


الكلمات المفتاحية : أمطار, الخريف, موريتانيا
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