أمطار متفرقة على ثلاث ولايات موريتانية‎





شهدت ولايات الحوض الشرقي و لعصابة وكيدي ماغه تساقط كميات مطرية متوسطة خلال ال24 ساعة الماضية.



وحسب شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم فقد تم تسجيل الكميات التالية:



الحوض الشرقي



أمرج ...................12مم

بواصطيله...............9مم

جكني ..................8مم

افيرني .................8مم

تشليت .لكوار...........25مم

بومسعود................15مم

آمريش .................25مم



لعصابه



كرو....................5ر1مم

كندره....................5ملم

كيفه......................6 مم



غيديماغه



جكنتور................5مم

جاكلي ................10مم

غابو...................12مم

كوراي ...............2مم

خاسي شكار...........20مم

سابوسيرى............25مم

صمب كاندي..........5مم

سلو....................4مم

أجار أهل سالم .......4مم

كنكمو ................6مم