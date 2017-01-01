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الجمعة 18 غشت - 15:02
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الجمعة 18 غشت - 15:00
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أمطار متفرقة على مناطق واسعة من موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 18 غشت 2017 - 12:57



أمطار متفرقة على مناطق واسعة من موريتانيا
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شهدت عدة ولايات موريتانية، يوم أمس الأربعاء، تساقط كميات من الأمطار كانت متفاوتة، وفق ما نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية.
 
وجاءت هذه المقاييس على النحو التالي:
 
الحوض الشرقي:
 
اعوينات ازبل ..... 28 مم
جكني .............07 مم
اقليك اهل امحمد .......28 مم
كوبني.............. 26 مم
ام حبال ............07 مم
اطلي لخظر...........33 مم
اطويل ..............56 مم
لحريجات ............41 مم
بغداد ...............25 مم
 
لعصابه
 
باركيول .............5ر1 مم
بوميد ...............03 مم
دقفك ...............15 مم
اكفافه ...............30 مم
كلير.................15 مم
كامور................20 مم
كنكوصه .............07 مم
كندره ...............05 مم
كبفه ................16 مم
لعويسي ..............32 مم
ام اشكاك ............ 19 مم
وردي ...............10 مم
لكليبيه ...............28 مم
احسي ادهن .......... 07 مم
اتصلاح ..............04 مم
 
كوركول
 
اوكشكش ..............55 مم
لكنيبه ................39 مم
مقامه ................18 مم
امبوت ................30 مم
انجوه ................42 مم
اطلحايه ...............04 مم
تيكوبر ................30 مم
التوميات ...............70 مم
فم لكليته ...............48 مم
تزكره .................40 مم
 
كوركل
 
كوب أهل جعفر ......... 40 مم
أزريقت أهل الحسن ....... 40 مم
لميبرات .............. 35 مم
أهل ديدي ............. 50 مم
العدالة ............... 35 مم
 
أولاد الحاج ............ 71 مم
لحرش ............... 25 مم
أهل نان .............. 70 مم
لمبيديع .............. 45 مم
أمبود القديم ........... 30 مم
مورو مامادو تيرنو ...... 30 مم
 
آدرار:
 
شوم ................ 20 مم
 
 
غيديماغا:
 
آكوينيت .............. 40 مم
عر ................. 03 مم
بعنز ................ 55 مم
دافور ............... 11 مم
جياكلي .............. 14 مم
غابو ............... 20 مم
كوري .............. 08 مم
حاسي شكار .......... 10 مم
امبيديع اساقه .......... 35 مم
انخيله 1 .............05 مم
سابوسيري ........... 06 مم
صمب كاندي ......... 09 مم
سيلبابي ............. 04 مم
سلو ............... 11 مم
تاشوط ............. 23 مم
ومبو .............. 06 مم
المتعلق المدن ........ 09 مم
المسلم ............. 20 مم
دانكرومو ........... 04 مم
سلخو ............. 03 مم
بواتا ............. 03 مم
أجار أهل سالم ...... 15 مم
أجار أهل عالي ...... 40 مم
 


الكلمات المفتاحية : أمطار, سيول, مطر
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