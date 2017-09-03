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أمطار متفرقة على 6 ولايات موريتانية


نواكشوط-صحراء ميديا
الاحد 3 سبتمبر 2017 - 13:08



أمطار متفرقة على 6 ولايات موريتانية
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شهدت 6 ولايات موريتانية تساقط كميات مطرية خلال 24 ساعة الماضية ، حسب ما أفادت به  شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية.
وجاءت المقاييس حسب شبكة الاتصال الإداري على النحو التالي
 
الحوض الشرقي
 
اعوينات ازبل 03 ملم
 
الحوض الغربي :
 
لعيون 03 ملم
 
مدبوكو 12 ملم
 
تامشكط 14 ملم
 
ابيديت الم 11 ملم
 
بومعيزه 14 ملم
 
لعصابة :
 
باركيول 03 ملم
 
بومديد 12 ملم
 
الدفعه 21 ملم
 
الغايرة 08 ملم
 
كرو 07 ملم
 
احسي الطين 12 ملم
 
كنكوصة 41 ملم
 
كندره 10 ملم
 
كيفة 12 ملم
 
الرك 15 ملم
 
فنتيلي 20 ملم
 
ازويره 19 ملم
 
دار العافيه 24 ملم
 
دار النجاه 20 ملم
 
صافانداي 09 ملم
 
اولاد حم 22 ملم
 
اكويفر الجديده 29 ملم
 
شنكيطي 15 ملم
 
بوركه 50 ملم
 
كركت اهل الدين 15 ملم
 
اكويفر 28 ملم
 
باب سلام اهل اباه احمد 15 ملم
 
غورغول :
 
امبود 06 ملم
 
انداد بني الشرفه 05 ملم
 
انداد بني كانديكا 04 ملم
 
آكويده 02 ملم
 
امبود القديم 10 ملم
 
السلايين 10 ملم
 
تكانت :
 
القدية 22 ملم
 
لحويطات 14 ملم
 
لخشب 08 ملم
 
المجريه 11 ملم
 
انبيكه 09،5 ملم
 
انييملان 02 ملم
 
الرشيد 12 ملم
 
تجكجه 16 ملم
 
كوم التيدوم 20 ملم
 
المشره 04 ملم
 
كيديماغا :
 
الشلخه الدخنه 26 ملم
 
دافور 06 ملم
 
حاشي شكار 04 ملم
 
امبيديع أساغا 07 ملم
 
ولد ينج 04 ملم
 
لعوينات 10 ملم
 
أجار أهل سالم 07 ملم
 
كن كمو 06 ملم


الكلمات المفتاحية : أمطار, الخريف, سياحة, موريتانيا
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