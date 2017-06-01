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الخميس 1 يونيو - 15:58
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أمطار متفرقة في ثلاث ولايات داخل موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 1 يونيو 2017 - 16:55



أمطار متفرقة في ثلاث ولايات داخل موريتانيا
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شهدت ثلاث ولايات موريتانية تساقط كميات متفاوتة من الأمطار خلال 72 ساعة وفق ما نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).
 
وأفادت الوكالة نقلاً عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت خلال 72 ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.
 
وشملت الأمطار المسجلة ثلاث ولايات هي لبراكنة وكوركول، والحوض الغربي فيما جاءت المقاييس على النحو التالي:
 
ولاية لبراكنه:
بابابي ............................1 مم
مكطع لحجار .................. 2مم
 
ولاية غورغول:
الحمذيه ......................... 40مم
بودامي .......................... 11مم
انجاجبني الشرفه ............. 16مم
انجاجبني كانديكا .............. 15مم
توكومادي ........................ 2مم
تيفوندي سيفي ................... 2مم
 
الحوض الغربي:
اطويل ............................ 5مم
قلب الخير ....................... 15مم
 


الكلمات المفتاحية : أمطار, بيئة, خريف, سيول, مناخ
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