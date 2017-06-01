أمطار متفرقة في ثلاث ولايات داخل موريتانيا



شهدت ثلاث ولايات موريتانية تساقط كميات متفاوتة من الأمطار خلال 72 ساعة وفق ما نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).



وأفادت الوكالة نقلاً عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت خلال 72 ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.



وشملت الأمطار المسجلة ثلاث ولايات هي لبراكنة وكوركول، والحوض الغربي فيما جاءت المقاييس على النحو التالي:



ولاية لبراكنه:

بابابي ............................1 مم

مكطع لحجار .................. 2مم



ولاية غورغول:

الحمذيه ......................... 40مم

بودامي .......................... 11مم

انجاجبني الشرفه ............. 16مم

انجاجبني كانديكا .............. 15مم

توكومادي ........................ 2مم

تيفوندي سيفي ................... 2مم



الحوض الغربي:

اطويل ............................ 5مم

قلب الخير ....................... 15مم

