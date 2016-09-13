أمطار متوسطة إلى ضعيفة في تسع ولايات



شهدت تسع ولايات موريتانية تساقط كميات من الأمطار متفاوتة خلال اليومين الماضيين، وفق ما أفادت مصادر بوزارة الداخلية الموريتانية.



ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) عن وزارة الداخلية مقاييس هذه الأمطار التي تشير إلى أنها كانت في مجملها متوسطة إلى ضعيفة.



وجاءت هذه المقاييس على النحو التالي:



الحوش الشرقي

- عدل بكرو.....................5 مم

- أمرج.........................14 مم

- اعوينات ازبل.................12 مم

- باسكنو.......................46 مم

- جيكني .......................21 مم

- بوصطيله......................9 مم

- اهل بلاتي..................... 34 مم

- فصاله نيره.................. 21 مم

- ابيكت لحواش...................2 مم

- النعمة .......................3 مم

- ام افنادش ....................17 مم

- تمبدره....................... 12 مم

- تيشيليت لكوار................ 15 مم

- بومسعود.......................25 مم

- حاسي اتيل.....................20 مم

- عبن اولادويس ..................65 مم

- امريشه .......................20 مم

- اقليك محمد ولد محمد ..........7 مم



الحوض الغربي

- اكني الاولى....................20 مم

الطينطان........................13 مم

- كوكي..........................34 مم

- كوبني.........................4 مم

- مد بوكو.......................27 مم

- طل لخظر.......................40 مم

- اطويل ........................25 مم

- الرزام........................10 مم



اترارزه

- عماره..........................3 مم

- برينا..........................8 مم

- جاولينج........................10 مم

- جدر المحكن.....................18 مم

- لكصيبه2........................32مم

- المذرذره.......................22 مم

- انجاكو..........................64 مم

- اركيز...........................14 مم

- روصو.............................16 مم

- اجاولنك.........................5 مم

- كرمسين..........................20 مم

- التوثيق.........................32 مم

- انتيكان..........................23مم

- تكنت.............................28مم

- اكراع لحمار......................47 مم

- مقطع امور........................50 مم



غيديماغه

- غابو.............................37 مم

- كوراي.............................35 مم

- كوجول..............................15 مم

- الملكه.............................14 مم

- ول ينج.............................17 مم

- سيلبابي............................10 مم

- جاكلي..............................19 مم

- ومبو...............................21 مم

- تاجوتالا............................35 مم

- المسلم.............................6مم

- سابوسيرى...........................16مم

- كمو................................33 مم



لعصابه

- باركيل.............................8 مم

- دقفك...............................17 مم

- القبره.............................15 مم

- كليبيا.............................7 مم

- بولحراث بوملان......................10مم

- بومديد.............................16 مم

- القايره............................15مم

- كرو................................9 مم

- احسي الطين.........................5 مم

- احسي البكاي........................20 مم

- كيفه...............................20 مم

- كورجل..............................42 مم

- لكران .............................15 مم

- النعيم.............................15 مم

- انواملين...........................15 مم

- الرك...............................15 مم

- فنتل...............................5 مم

ادهير................................45 مم

- اجار...............................30 مم

- ورتي...............................12 مم

- تصلح...............................17 مم

- لكدم...............................15 مم



غورغول

- بكل...............................35 مم

- بودام.............................30 مم

- بوكدره............................36 مم

- كرويته............................30 مم

- احسي انمادي.......................15 مم

-الخلوه.............................26 مم

- حاسي احمد طالب....................16 م

- كوب اهل اليماني...................20 مم

- مقامه..............................6 مم

- ميت...............................20 مم

- مفتاح الخير ......................36 مم

- ولم نيره..........................41 مم

- الراحه............................52 مم

- تكمادي............................3 مم

- تلل...............................35 مم

- فم لكليته.........................23 مم

- تزكره.............................27 مم

- اهل نانا..........................10 مم

- واد البركه........................30 مم

- اهل سيدي..........................35 مم

- بودووا............................33مم

- كوب اهل جعفر......................33 مم

- براج فم لكليته....................21 مم

- البدره............................30 مم

- كانكي.............................50 مم

- كيهيدي ...........................13 مم

- لكصيبه1...........................31مم

- مونغل.............................16 مم

- وج بوصياب.........................45مم

- ادجك..............................35 مم

- الرجا.............................20 مم

- مقامه.............................6 مم

- تيجل.............................35 مم

- صاني .............................12 مم

- دورو حاميدو.......................33 مم



لبراكنه

- بابابى............................33 مم

- فوندو.............................46مم

لوي.................................25 مم

- باكودين...........................6 مم

- جونابه............................6 مم

- مقطع لحجار........................9 مم

- امباني........................... 29 مم

- سرمال.............................60 مم

- بوشامه............................30 مم

- امبيديا...........................55 مم



ادرار

- اوجفت..............................2 مم

- المعدن.............................25 مم

وكشادا...............................25 مم

- موندي.............................11 مم

- وادامور............................12 مم

- صنغرافه............................6مم

- لوي................................25 مم

- اكويمين............................20 مم



تكانت

- اشرم ..............................22 مم

- المجرية............................4 مم

- انبيكه.............................3مم

- السياسة...........................17 مم

