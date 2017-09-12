أمطار متوسطة إلى ضعيفة في ثلاث ولايات موريتانية

كشفت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم الثلاثاء أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على عدة مناطق في ثلاث ولايات موريتانية هي الحوضين وغورغول، وجاءت المقاييس المعلن عنها على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
عدل بكرو................................. 20مم
آمورج..................................... 13مم
باسكنو.....................................2ر33مم
جكني........................................ 9مم
فصاله انيري................................5ر17مم
النعمه............................... 3مم
بلقلال................................ 7مم
الحوض الغربي:
بانغو................................. 15مم
اغلي كاهل اوجه......................... 16مم
مدبوغو................................ 6مم
اطويل................................. 2مم
الفلانيه................................. 2مم
ولاية غورغول:
سانيي................................... 3مم