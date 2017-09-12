أمطار متوسطة إلى ضعيفة في ثلاث ولايات موريتانية





كشفت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم الثلاثاء أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على عدة مناطق في ثلاث ولايات موريتانية هي الحوضين وغورغول، وجاءت المقاييس المعلن عنها على النحو التالي:



الحوض الشرقي:



عدل بكرو................................. 20مم



آمورج..................................... 13مم



باسكنو.....................................2ر33مم



جكني........................................ 9مم



فصاله انيري................................5ر17مم



النعمه............................... 3مم



بلقلال................................ 7مم



الحوض الغربي:



بانغو................................. 15مم



اغلي كاهل اوجه......................... 16مم



مدبوغو................................ 6مم



اطويل................................. 2مم



الفلانيه................................. 2مم



ولاية غورغول:



سانيي................................... 3مم





