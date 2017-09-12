وفاة حاج موريتاني فى حادثة دهس بالحرم

وزير الخارجية الموريتاني يدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي

بالفيديو...السفير الأمريكي يتحدث عن منع دخول حقوقيين و إلغاء الشيوخ ووجهته القادمة

الولايات المتحدة تعلن معارضتها لمأمورية ثالثة فى غينيا

دفاع ولد غده يستنكر تدخل الحرس فى شؤون السجن

أمطار متوسطة إلى ضعيفة في ثلاث ولايات موريتانية

البرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

"تازيازت" تهدي معدات طبية وصحية لمدينة الشامي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : مقابلة السفير الأمريكي كاملة مصورة https://t.co/uyfHR1npht
الثلاثاء 12 سبتمبر - 12:39
Sahara Media Agency : دفاع ولد غده يستنكر تدخل الحرس فى شؤون السجن https://t.co/h7xWtvIKKV
الثلاثاء 12 سبتمبر - 11:42
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

أمطار متوسطة إلى ضعيفة في ثلاث ولايات موريتانية


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 - 09:04



أمطار متوسطة إلى ضعيفة في ثلاث ولايات موريتانية
مواضيع ذات صلة

 

كشفت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم الثلاثاء أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على عدة مناطق في ثلاث ولايات موريتانية هي الحوضين وغورغول، وجاءت المقاييس المعلن عنها على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

عدل بكرو................................. 20مم

آمورج..................................... 13مم

باسكنو.....................................2ر33مم

جكني........................................ 9مم

فصاله انيري................................5ر17مم

النعمه............................... 3مم

بلقلال................................ 7مم

الحوض الغربي:

بانغو................................. 15مم

اغلي كاهل اوجه......................... 16مم

مدبوغو................................ 6مم

اطويل................................. 2مم

الفلانيه................................. 2مم

ولاية غورغول:

سانيي................................... 3مم

 



الكلمات المفتاحية : امطار, خريف, ولايات
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة