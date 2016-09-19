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أمطار متوسطة على 6 ولايات موريتانية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 19 سبتمبر 2016 - 11:23



أمطار متوسطة على 6 ولايات موريتانية
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شهدت 6 ولايات  موريتانية خلال ال 24 ساعة الماضية تساقط كميات مطرية ، سجلت أعلى نسبة لها  42 مم في منطقة أم افنادش التابعة لولاية الحوض الغربي ، في حين سجلت القدية و بير أم كرين 2 مم كأقل نسبة .
وحسب شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية فان ولايات الحوض الشرقي و الحوض الغربي و اترارزة و آدرار و تكانت و تيرس ازمور  سجلت الكميات التالية :
 
الحوض الشرقي:
 
اعوينات الراجاط .................... 15مم
 
أم افنادش .......................... 42مم
 
عين اولاد ويس ....................... 10مم
 
حاسي انبكه ......................... 28مم
 
 
الحوض الغربي:
 
اكرو ............................... 40مم
 
ادويراره ........................... 20مم
 
حاسي احمد بشنه ..................... 20مم
 
الصفاء ............................. 6مم
 
تامشكط ............................. 14مم
 
الطينطان ........................... 3مم
 
فيراج تامشكط ....................... 15مم
 
زاكي ام فال ........................ 5مم
 
لفده ............................... 7مم
 
نعة الله ........................... 18مم
 
 
ولاية اترارزة:
 
واد الناقة ......................... 29مم
 
 
ولاية آدرار:
 
أوجفت .............................. 4مم
 
أطار ............................... 10مم
 
ترجيت .............................. 13مم
 
مدن ................................ 3مم
 
مداح ............................... 5مم
 
 
تكانت:
 
القدية .............................. 2مم
 
الرشيد .............................. 9مم
 
تجكجه ............................... 6مم
 
 
تيرس زمور:
 
بير ام اكرين ....................... 2مم    


الكلمات المفتاحية : امطار, مقاييس, ولايات


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