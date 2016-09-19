أمطار متوسطة على 6 ولايات موريتانية

شهدت 6 ولايات موريتانية خلال ال 24 ساعة الماضية تساقط كميات مطرية ، سجلت أعلى نسبة لها 42 مم في منطقة أم افنادش التابعة لولاية الحوض الغربي ، في حين سجلت القدية و بير أم كرين 2 مم كأقل نسبة .
وحسب شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية فان ولايات الحوض الشرقي و الحوض الغربي و اترارزة و آدرار و تكانت و تيرس ازمور سجلت الكميات التالية :
الحوض الشرقي:
اعوينات الراجاط .................... 15مم
أم افنادش .......................... 42مم
عين اولاد ويس ....................... 10مم
حاسي انبكه ......................... 28مم
الحوض الغربي:
اكرو ..............................
ادويراره ........................... 20مم
حاسي احمد بشنه ..................... 20مم
الصفاء ............................. 6مم
تامشكط ............................. 14مم
الطينطان ........................... 3مم
فيراج تامشكط ....................... 15مم
زاكي ام فال ........................ 5مم
لفده ..............................
نعة الله ........................... 18مم
ولاية اترارزة:
واد الناقة ......................... 29مم
ولاية آدرار:
أوجفت .............................. 4مم
أطار ..............................
ترجيت .............................. 13مم
مدن ..............................
مداح ..............................
تكانت:
القدية .............................. 2مم
الرشيد .............................. 9مم
تجكجه ..............................
تيرس زمور:
بير ام اكرين ....................... 2مم