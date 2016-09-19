أمطار متوسطة على 6 ولايات موريتانية



شهدت 6 ولايات موريتانية خلال ال 24 ساعة الماضية تساقط كميات مطرية ، سجلت أعلى نسبة لها 42 مم في منطقة أم افنادش التابعة لولاية الحوض الغربي ، في حين سجلت القدية و بير أم كرين 2 مم كأقل نسبة .

وحسب شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية فان ولايات الحوض الشرقي و الحوض الغربي و اترارزة و آدرار و تكانت و تيرس ازمور سجلت الكميات التالية :



الحوض الشرقي:



اعوينات الراجاط .................... 15مم



أم افنادش .......................... 42مم



عين اولاد ويس ....................... 10مم



حاسي انبكه ......................... 28مم





الحوض الغربي:



اكرو .............................. . 40مم



ادويراره ........................... 20مم



حاسي احمد بشنه ..................... 20مم



الصفاء ............................. 6مم



تامشكط ............................. 14مم



الطينطان ........................... 3مم



فيراج تامشكط ....................... 15مم



زاكي ام فال ........................ 5مم



لفده .............................. . 7مم



نعة الله ........................... 18مم





ولاية اترارزة:



واد الناقة ......................... 29مم





ولاية آدرار:



أوجفت .............................. 4مم



أطار .............................. . 10مم



ترجيت .............................. 13مم



مدن .............................. .. 3مم



مداح .............................. . 5مم





تكانت:



القدية .............................. 2مم



الرشيد .............................. 9مم



تجكجه .............................. . 6مم





تيرس زمور:



بير ام اكرين ....................... 2مم