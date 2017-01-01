أمطار نواكشوط: عرفات الأكثر والسبخة الأقل



شهدت العاصمة الموريتانية أمس السبت تساقط كميات مطرية بلغت 22 مم ،حسب مقياس الرصد الجوي التابع لوزارة الداخلية واللامركزية .



وسجلت أعلى نسبة فى عرفات (37مم) ، بينما سجلت أقل نسبة فى السبخة (15مم)



وجاءت الكميات على النحو التالي:







الولاية ............... 22 مم



نواكشوط الشمالية:



دار النعيم ................... 18 مم



تيارت ...................... 25 مم



توجنين ..................... 21 مم



نواكشوط الغربية:



لكصر .................... 25 مم



السبخة ................... 15 مم



تفرغ زينه ............... 21 مم



نواكشوط الجنوبية:



عرفات ................. 37 مم



الميناء ................. 30 مم



الرياض ............... 18 مم