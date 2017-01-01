أمطار نواكشوط: عرفات الأكثر والسبخة الأقل

شهدت العاصمة الموريتانية أمس السبت تساقط كميات مطرية بلغت 22 مم ،حسب مقياس الرصد الجوي التابع لوزارة الداخلية واللامركزية .
وسجلت أعلى نسبة فى عرفات (37مم) ، بينما سجلت أقل نسبة فى السبخة (15مم)
وجاءت الكميات على النحو التالي:
الولاية ............... 22 مم
نواكشوط الشمالية:
دار النعيم ................... 18 مم
تيارت ...................... 25 مم
توجنين ..................... 21 مم
نواكشوط الغربية:
لكصر .................... 25 مم
السبخة ................... 15 مم
تفرغ زينه ............... 21 مم
نواكشوط الجنوبية:
عرفات ................. 37 مم
الميناء ................. 30 مم
الرياض ............... 18 مم