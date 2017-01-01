أمطار نواكشوط: عرفات الأكثر والسبخة الأقل

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أمطار نواكشوط: عرفات الأكثر والسبخة الأقل


نواكشوط-صحراء ميديا
الاحد 27 غشت 2017 - 10:39



أمطار نواكشوط: عرفات الأكثر والسبخة الأقل
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شهدت العاصمة الموريتانية أمس السبت تساقط كميات مطرية بلغت 22 مم ،حسب مقياس الرصد الجوي التابع لوزارة الداخلية واللامركزية .

وسجلت أعلى نسبة فى عرفات (37مم) ، بينما سجلت أقل نسبة فى السبخة (15مم)

وجاءت الكميات على النحو التالي:


 
الولاية ............... 22 مم
 
نواكشوط الشمالية:
 
دار النعيم ................... 18 مم
 
تيارت ...................... 25 مم
 
توجنين ..................... 21 مم
 
نواكشوط الغربية:
 
لكصر .................... 25 مم
 
السبخة ................... 15 مم
 
تفرغ زينه ............... 21 مم
 
نواكشوط الجنوبية:
 
عرفات ................. 37 مم
 
الميناء ................. 30 مم
 
الرياض ............... 18 مم


الكلمات المفتاحية : أمطار, السبخة, عرفات, موريتانيا
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