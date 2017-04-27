أمن الطرق يتسامح مع "المخالفات البسيطة"



دعا المدير العام لتجمع أمن الطرق اللواء المختار ولد بله، أمس الأربعاء، عناصر التجمع إلى ضرورة التسامح مع بعض المخالفات "البسيطة" التي ليست لها أضرار بالغة، على حد وصفه.



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها ولد بله للإدارة الجهوية لولاية نواكشوط الغربية، اجتمع خلالها بالضباط ووكلاء الصف في الإدارة.



وبحسب مصادر خاصة تحدثت لـ"صحراء ميديا" فان المدير العام للتجمع شدد خلال الاجتماع على أن دور قطاع أمن الطرق هو " دور تحسيسي وليس عقابيا"، على حد وصفه.



وبخصوص المخالفات البسيطة، دعا اللواء إلى التسامح مع شخص نسي رخصته أو أوراق سيارته، مع ضرورة تنبيهه على المخالفة، وقال إنه يجب التساهل مع السيدات في حالة كانت لديهم بطاقة تعريف لتقوم محل رخصة القيادة.



وخلال الزيارة التي قام بها اللواء للإدارة الجهوية لولاية نواكشوط الغربية، قرر الإفراج عن سيارات بعض المواطنين تم احتجازها بسبب ركنها في أماكن ممنوعة، وذلك بعد أن اعترفوا بالخطأ وتعهدوا بركن سياراتهم في المستقبل في أماكن معهودة لذلك.

