أمن الطرق يسحب أفراده من "محاشر" السيارات



أصدر الجنرال المختار ولد بله، قائد التجمع العام لأمن الطرق، قراراً بسحب جميع أفراد التجمع من محاشر السيارات المنتشرة في مقاطعات العاصمة نواكشوط.



وكشفت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن التجمع العام لأمن الطرق بصدد فتح محاشر مجانية لا تفرض أي جبايات على حجز السيارات.



وأشارت هذه المصادر إلى أن أصحاب السيارات المحتجزة في المحاشر الجديدة سيكتفون بتسوية مخالفاتهم المرورية قبل استلام مركباتهم.



وأوضحت نفس المصادر أن قطاع أمن الطرق سيتولى إدارة هذه المحاشر، التي ستفتتح لاحقا في مختلف ولايات نواكشوط الثلاث.



وتثير محاشر السيارات امتعاضا كبيرا بين أصحاب السيارات بسبب الغرامات المالية التي تفرضها، وسبق أن قرر الرئيس إغلاقها بشكل نهائي.

