أمن الطرق يسحب افراده من محاشر السيارات



اصدر الجنرال المختار ولد بله قائد التجمع العام لأمن الطرق قرارا بسحب جميع عناصره من محاشر السيارات المنتشرة في مقاطعات نواكشوط.



وكشفت مصادر خاصة لصحراء ميديا ان التجمع العام لأمن الطرق بصدد فتح محاشر مجانية لا تفرض اي جبايات على حجز السيارات، ويكتفي اصحاب السيارات المحتجزة داخلها بتسوية مخالفاتهم المرورية قبل استلام مركباتهم.



وسيتولي قطاع أمن الطرق ادارة هذه المحاشر، التي ستفتتح لاحقا في مختلف ولايات نواكشوط الثلاث.



وتثير محاشر السيارات امتعاضا كبيرا بين اصحاب السيارات بسبب الغرامات المالية التي تفرضها ، وتدار المحاشر السابقة من قبل ممثلين عن البلديات ووبعض الوسطاء المستقلين.

