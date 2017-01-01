أمن الطرق يسحب افراده من محاشر السيارات

موريتانيا تعاني من ارتفاع وفيات الأمهات والأطفال

حماية المستهلك: يجب الكشف عن حقيقة الأرز البلاستيكي

موريتانيا: نقابة تعليمية تندد بـ"قمع الشرطة لها "

موريتانيا: لجنة الانتخابات تبدأ التحضير للاستفتاء

وفاة مكتشف أبرز نجوم كرة القدم الموريتانية

موريتانيا: المعارضة تدرس خيار المرشح الموحد

بالفيديو.. هكذا يمكنك اكتشاف الأرز البلاستيكي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أمن الطرق يسحب افراده من محاشر السيارات https://t.co/vgjvs5kUW5أمن-الطرق-يسحب-افراده-من-محاشر-السيارات_a34738.html
الاربعاء 10 ماي - 21:52
Sahara Media Agency : https://t.co/HzosZ9tMLJ
الاربعاء 10 ماي - 16:26
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

أمن الطرق يسحب افراده من محاشر السيارات


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 10 ماي 2017 - 19:47



أمن الطرق يسحب افراده من محاشر السيارات
مواضيع ذات صلة

اصدر  الجنرال المختار ولد بله قائد التجمع العام لأمن الطرق قرارا بسحب جميع عناصره من محاشر السيارات المنتشرة في مقاطعات نواكشوط.

وكشفت مصادر خاصة لصحراء ميديا ان التجمع العام لأمن الطرق بصدد فتح محاشر مجانية لا تفرض اي جبايات على حجز السيارات، ويكتفي اصحاب السيارات المحتجزة داخلها بتسوية مخالفاتهم المرورية قبل استلام مركباتهم.

وسيتولي قطاع أمن الطرق ادارة هذه المحاشر، التي ستفتتح لاحقا في مختلف ولايات نواكشوط الثلاث.

وتثير محاشر السيارات امتعاضا كبيرا بين اصحاب السيارات  بسبب الغرامات المالية التي تفرضها ، وتدار المحاشر السابقة من قبل ممثلين  عن البلديات ووبعض الوسطاء المستقلين.
 


الكلمات المفتاحية : امن الطرق, سيارات, محاشر
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة