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أمير قطر يتصل بولي العهد السعودي ويبدي رغبته في الحوار


وكالات
الجمعة 8 سبتمبر 2017 - 22:36



أمير قطر يتصل بولي العهد السعودي ويبدي رغبته في الحوار
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قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

 
وذكرت قناة الجزيرة القطرية أن الاتصال بين أمير قطر وولي العهد السعودي جاء بناء على تنسيق من الرئيس الأمريكي وأن أمير قطر أكد على حل الأزمة بالجلوس على طاولة الحوار لضمان وحدة مجلس التعاون الخليجي.
 
وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن أمير قطر أبدى خلال الاتصال رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.
 
وذكرت الجزيرة أن الأمير تميم وافق على طلب ولي العهد السعودي بتكليف مبعوثين لبحث الخلافات على أن يبحثوا الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول.


الكلمات المفتاحية : أزمة, الخليج, السعودية, قطر
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