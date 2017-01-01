أنصار الإسلام تتبنى تدمير فاعدة عسكرية شمالي مالي



تبنى تنظيم أنصار الاسلام والمسلمين الناشط فى شمال مالي اليوم الاثنين هجوما مزدوجا على قاعدة عسكرية للجيش المالي ببلدة " المسترات" 140كلمترا شمال مدينة غاو.



وقال التنظيم فى بيان نشر على موقع الزلاقة إن الهجوم كان على عدة محاور، بدأ بسيارة مفخخة، قبل أن تقتحم القاعدة مجموعة من "الانغماسيين".



ولم يفصح التنظيم عن عدد قتلى العملية مكتفيا بالإشارة إلى مقتل جنود مالين وإصابة آخرين، مشيرا إى استيلائه على كمية من الاسلحة والذخيرة، وإحراق سبع عربات عسكرية.



وقتل تسعة جنود ماليين وأصيب خمسة آخرون، الثلاثاء الماضي، في هجوم وسط مالي، وفق ما أعلنت الحكومة، مشيرة إلى أن "الحصيلة مؤقتة".



وقال وزير التجارة والمتحدث باسم الحكومة عبد الكريم كوناتي، إن "بعثة إمداد تابعة للقوات المسلحة الوطنية وقعت في كمين بين دوغوفري ونمبالا. الحصيلة الأولية تسعة قتلى وخمسة جرحى".



وتصاعدت وتيرة الهجمات النوعية على معسكرات الجيش المالي والقواعد الأممية منذ إعلان عدد من التنظيمات الناشطة شمالي مالي مطلع العام الحالي توحدها تحت اسم "أنصار الاسلام والمسلمين".

