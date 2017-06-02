"أنصار الإسلام" تصيب جنوداً فرنسيين في مالي



أعلن الجيش الفرنسي عن إصابة عدد من جنوده، أمس الخميس، في هجوم بقذائف المورتور على معسكر لقوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي.



وقال الجيش في بيان له إن عددا من جنوده أصيبوا، أحدهم بجروح خطيرة، في هجوم استهدف قوات حفظ السلام في مدينة تمبكتو، قرب وحدة فرنسية تعمل في إطار قوة لمكافحة الإرهاب.



فيما تبنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الهجوم، ونشرت إعلان المسؤولية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكره موقع "سايت" الإلكتروني.



وكان التنظيم الجديد قد كثف هجماته ضد القوات الفرنسية والأفريقية المنتشرة في شمال مالي، مستفيداً من توحيد قوة أربع جماعات هي: أنصار الدين، المرابطون، إمارة الصحراء وجبهة تحرير ماسينا.

