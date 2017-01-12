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أنغولا تسجل أول إصابتين بفيروس زيكا المرعب


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 12 يناير 2017 - 10:07



أنغولا تسجل أول إصابتين بفيروس زيكا المرعب
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أعلنت أنغولا أنها سجلت أول حالتي إصابة بفيروس زيكا، بعد ثلاثة أشهر من السيطرة على وباء الحمى الصفراء الذي قتل ما لا يقل عن 400 شخص.
 
وانتشر فيروس زيكا المعدي الذي ينقله البعوض في أكثر من 60 دولة ومنطقة منذ رصده في البرازيل عام 2015 الأمر الذي دق ناقوس الخطر بسبب قدرة المرض على التسبب في عيب خلقي نادر يتمثل في صغر حجم الرأس لدى المولودين حديثا.
 
وقال وزير الصحة جوزيه لويس جوميز سامبو للصحفيين في العاصمة الأنغولية لواندا "قبل شهرين لم يكن لدينا أي حالات معروفة لكن الآن لدينا حالتا إصابة بزيكا."
 
وتابع قوله "ينبغي أن نتخذ إجراءات وقائية ولاسيما في المعركة ضد البعوض."
 
ولا تزال أنغولا في طور التعافى من تفشي الحمى الصفراء التي بدأت في حي شعبي مكتظ بالسكان في العاصمة قبل أن تنتشر سريعا عبر البلد الواقع في جنوب غرب أفريقيا ومنه إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية.
 
وجرى تطعيم قرابة 12 مليون شخص ضد الحمى الصفراء العام الماضي في أنغولا، والكونغو الديمقراطية، في حملة قادتها منظمة الصحة العالمية.
 


الكلمات المفتاحية : الحمى الصفراء, أنغولا, زيكا, فيروسات


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