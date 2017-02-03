أوروبا تدرس خطة لوقف المهاجرين الأفارقة





يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في مالطا بهدف تدارس خطة تستبق تدفق موجة جديدة من المهاجرين الذين سيبحرون من أفريقيا إلى إيطاليا خلال فصل الربيع.





وقال دونالد توسك رئيس القمة الأوروبية "إن السبيل الوحيد لمنع الناس من الموت في الصحراء والبحر في طريقهم الى أوروبا، هو بمساعدة الأفارقة على تحسين معيشتهم دون ترك أوطانهم، معتبرا أنها الطريقة الوحيد للسيطرة على الهجرة إلى أوروبا."





ووجه الاتحاد الأوروبي انتباهه لإيطاليا التي وصل إليها عدد قياسي بلغ 181 ألفا العام الماضي أغلبهم باحثون عن عمل وليسوا بحاجة واضحة للجوء فرارا من الاضطهاد





وكان الاتحاد الاوروبي قد وقع اتفاقا مع تركيا العام الماضي، أوقف تدفق للاجئين بعد وصول مليون مهاجر لألمانيا عبر اليونان.





ويدرك الزعماء الأوروبيون أنه لا يمكنهم تكرار الاتفاق بينهم وبين تركيا مع ليبيا لإعادة طالبي اللجوء الأفارقة، في وقت قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للدول الأوروبية يوم أمس الخميس إن ليبيا ليست مكانا آمنا على اللاجئين.

