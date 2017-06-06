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الثلاثاء 6 يونيو - 13:39
Sahara Media Agency : #المغرب: طلاب #موريتانيا يستنكرون استدعاء الشرطة لفض اعتصامهم https://t.co/Rk1D6T64LW
الثلاثاء 6 يونيو - 12:48
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أوروبا تدعم انشاء قوة مشتركة لدول الساحل


وكالات+صحراء ميديا
الثلاثاء 6 يونيو 2017 - 11:34



أوروبا تدعم انشاء قوة مشتركة لدول الساحل


 
تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع 50 مليون يورو  لمساعدة مجموعة دول الخمس، على تشكيل قوة متعددة الجنسيات لمحاربة الجماعات المسلحة.

 
جاء تعهد الاتحاد الأوروبي خلال بيان صدر أثناء زيارة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد "فيدريكا موجريني" يوم أمس الاثنين لمالي.

 
وقال البيان إن "استقرار وتنمية منطقة الساحل حاسم ليس لأفريقيا فقط، وإنما لأوروبا أيضا، مضيفا أن ما يحدث في أي من القارتين يؤثر على الأخرى".

 
وسبق لدول الساحل التي تضم موريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي، أن اقترحت العام الماضي تشكيل وحدات خاصة يتألف كل منها من نحو 100 جندي مدرب على أن ينتشروا في مناطق تعمل فيها الجماعات المسلحة.

 
وتشهد المنطقة الشاسعة في الغرب الافريقي مرتعا  للجماعات المسلحة، التي يرتبط بعضها بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
 


الكلمات المفتاحية : موريتانيا ، الساحل ، أوروبا، مالي ، النيجر ، تشاد، بوركينافاسو
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