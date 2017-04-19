أوغندا تسحب قواتها من افريقيا الوسطي





سحب الجيش الأوغندي اليوم الأربعاء قواته من جمهورية أفريقيا الوسطى التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث كان يتعقب زعيم جيش الرب جوزيف كوني .





وقال الجيش الأوغندي إن مهمته في إفريقيا الوسطي قد أنجزت رغم بقاء زعيم جيش الرب الذي كانت تطارده طليقا.





وأضاف الجيش في بيان له "قدرة جيش الرب للمقاومة والوسائل التي تمكنه من شن حرب على أوغندا تراجعت. على مدى سنوات ... قتل قادة كبار منهم أو جرى اعتقالهم أو استسلموا". وأضاف أن كوني لم يعد لديه حاليا سوى 100 مقاتل.





وأوضح الجيش أن قراره بالانسحاب جاء بعد "إدراك أن مهمة تحييد جيش الرب للمقاومة أنجزت بنجاح".





وتقود أوغندا قوة إقليمية تابعة للاتحاد الأفريقي، تدعمها الولايات المتحدة، لتعقب متمردي جيش الرب وكوني المتهم من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لكنها لم تستطع القبض عليه.