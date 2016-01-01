إتلاف كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة ألاك

أتلفت السلطات القضائية في ولاية لبراكنة اليوم الثلاثاء بمقاطعة آلاك كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية تقدر بحوالي 40 كلغ من الحشيش الهندي وما يزيد على 30 قنينة من الخمور تم حجزها في الاسابيع الماضية بحوزة اجانب.

وقال وكيل الجمهورية بولاية لبراكنه سعدنا ولد التراد ان اتلاف هذه الكمية جاء تنفيذا للاوامرالصادرة عن الجهات القضائية وتطبيقا لمقتضيات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مبينا ان ضبط هذه الكمية المعتبرة جاء بفضل جهود ويقظة السلطات الامنية في الولاية. حسب تعبيره

وجرت عملية الاتلاف بحضور حاكم مقاطعة آلاك السيد عبد الله ولد الامام وعدد من المسؤلاين الامنين والاداريين بالولاية .