إتلاف كمية من المخدرات بولاية كيدي ماغا



أتلفت السلطات اليوم الجمعة في مدينة سيلبابي، كميات من المخدرات والمواد الممنوعة، بحضور والي ولاية كيدي ماغا جالو عمر آمادو و وكيل الجمهورية بالولاية محمد ولد إكبرو ولد ألمين.



وشملت المواد الممنوعة التي تم حرقها 37 كيلو غراما منها، حشيش القنب الهندي، والخمور، والأدوية المنتهية الصلاحية .



وتم حرق الكمية تنفيذا لأحكام قضائية صدرت بحق من ضبطت بحوزتهم هذه الكميات، ووفقا لسياسة النيابة العامة القاضية بسرعة التخلص من الممنوعات عموما، وخاصة المخدرات؛ لما تمثله من ضرر على الأفراد و المجتمع، حسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء .



وحضر إجراءات عملية الإتلاف هذه، حاكم مقاطعة سيلبابي، وقادة الأجهزة الأمنية في ولاية كيديماغا.

.