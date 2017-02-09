إتلاف كمية من المخدرات جنوبي موريتانيا



أتلفت السلطات المحلية بمدينة كيهيدي جنوبي موريتانيا اليوم الخميس كمية من المخدرات تبلغ 60كيلوغراما من الحشيش و110 قنينة من الخمور وكمية معتبرة من المؤثرات العقلية الأخرى.



وطالب وكيل الجمهورية محمد محمود ولد سعيد في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء المواطنين بتوخي الحذر والإبلاغ عن كل ما يشتبه به من أعمال إجرامية تهدد استقرار المجتمع وسكينته وتضيع مستقبل شبابه وأجياله الصاعدة، حسب تعبيره.



وأوضح وكيل الجمهورية أن عملية إتلاف هذه الكمية تأتي بناء على أوامر قضائية للتخلص من هذه المواد الضارة بصحة الأفراد والمجتمعات، للحد من أضرارها وآثارها السلبية التي تتعدى المتعاطين لها إلى بقية أفراد المجتمع.



وأشار إلى أن عملية الإتلاف تدخل في إطار إجراءات محاربة الجريمة ومتابعة المجرمين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الذي يستحقون، وفق تعبيره.

