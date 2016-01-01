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إجراءات أمنية واحتجاجات بالتزامن مع محاكمة نشطاء "إيرا"


ازويرات - صحراء ميديا
الاثنين 14 نونبر 2016 - 09:19



إجراءات أمنية واحتجاجات بالتزامن مع محاكمة نشطاء "إيرا"
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انطلقت بمدينة ازويرات، عاصمة ولاية تيرس زمور، شمالي موريتانيا، صباح اليوم الاثنين، مجريات محكمة استئناف الحكم الصادر في حق معتقلي ما يعرف بملف "كزرة بوعماتو"، الذين ينتمي أغلبهم إلى مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا".
 
وبحسب مراسل "صحراء ميديا" فإن إجراءات أمنية مشددة تم فرضها في محيط قصر العدل الجديد، حيث تجري المحكمة ضمن دورة بدأت مطلع شهر نوفمبر الجاري.
 
في غضون ذلك تجمهر العشرات من أنصار حركة "إيرا" الحقوقية غير المرخصة، أمام مبنى قصر العدل الجديد، فيما تم منعهم من الدخول من طرف رجال الأمن.
 
وبالتزامن مع المحاكمة نظم نشطاء "إيرا" وقفة احتجاجية أمام المحكمة تدعو لحرية السجناء، ووجهت خلالها انتقادات لاذعة للسلطات القضائية في موريتانيا.
 
وأحالت السلطات الموريتانية قبل شهرين سجناء أحداث "كزرة بوعماتو" إلى السجن المدني بمدينة ازويرات، في أقصى الشمال الموريتاني، وذلك ليقضوا أحكاماً صادرة عن المحكمة الابتدائية تتراوح من 3 إلى 15 سنة.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, إيرا, محاكمة


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