موريتانيا: البادية تخطف ألق العيد في كيفه (صور)

مفتي موريتانيا يحذر من انتشار المد الصفوي الفارسي

التهاب رئوي يقطع طريق كلينتون نحو البيت الأبيض

شباب يدونون للعيد من داخل السجن المدني بنواكشوط

السنغال: عندما تجمع أسواق الأضاحي الرئيس والمواطنين

مصرع سيدة وطفل في هجوم على مخيم للاجئين الماليين

وزارة الخارجية: طلبنا من الغابون تأمين جاليتنا

موريتانيا: فرق لتفتيش اللحوم خلال عيد الأضحى

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات
Sahara Media Agency : موريتانيا: البادية تخطف ألق العيد في كيفه (صور) https://t.co/riFYeGuU7H
الاثنين 12 سبتمبر - 17:51
Sahara Media Agency : مفتي موريتانيا يحذر من انتشار المد الصفوي الفارسي https://t.co/rveWxqyGlA
الاثنين 12 سبتمبر - 14:16
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

إجراءات مكثفة لتأمين الحجاج خلال رمي الجمرات


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 12 سبتمبر 2016 - 18:09



إجراءات مكثفة لتأمين الحجاج خلال رمي الجمرات
مواضيع ذات صلة

رفعت السلطات السعودية من مستوى جاهزيتها خلال شروع الحجاج اليوم الاثنين في التوافد من مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم العودة إلى مخيماتهم للإقامة بها خلال أيام التشريق الثلاثة.
 
وبدا واضحاً أثر التحسينات التي أجرتها السلطات لضبط مستوى التنظيم هذا العام، إذ تدفق الحجاج فجر اليوم عبر جسر الجمرات الذي استوعب الأعداد الكبيرة من ضيوف الرحمن دون تزاحم أو تدافع.
 
في حين نشرت السلطات السعودية قوات الدفاع المدني المشاركة في خطة تأمين الحجاج بمشعر منى، لمنع دخول الحجاج الذين يحملون الأمتعة عبر جسر الجمرات، حفاظا على سلامتهم، وللحيلولة دون وقوع حوادث تدافع.
 
واستهدفت الإجراءات الأمنية السعودية منع ظاهرة الافتراش، التي تؤدي إلى تعطيل عملية تدفق الحجيج عبر جسر الجمرات، في الوقت الذي نصح فيه رجال الأمن وأفراد الكشافة الحجاج باستخدام أدوار جسر الجمرات في الرجم، والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسر في الحركة.
 
كما قامت سلطات الأمن بتخصيص أحد شوارع منى الجانبية للحجاج غير المقيمين بها، للوصول إلى جسر الجمرات، بينما خصصت شارعي سوق العرب والجوهرة للمقيمين بمخيمات منى، تجنبا لوقوع حوادث تدافع بين الجانبين أثناء التوجه لجسر الجمرات.
 


الكلمات المفتاحية : السعودية, حج, حجاج


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة