إجراء 370 عملية جراحية للعيون داخل موريتانيا



نظم مستشفى حمد بن خليفة في مدينة بتلميت، جنوب غربي موريتانيا، حملة لمعالجة أمراض العيون داخل موريتانيا، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة العمى، وقد استفاد من هذه الحملة مرضى العيون في كل من روصو وسيلبابي وكيهيدي، بالإضافة إلى بتلميت التي يقع فيها المستشفى.



وقال مصدر طبي لـ"صحراء ميديا" إن الحملة شهدت إحراء 370 عملية جراحية مختلفة، فيما وصل عدد الاستشارات إلى 2850 استشارة.



وقد استمرت الحملة لعدة أسابيع فيما اختتمت يوم الأحد الماضي بمدينة بتلميت، فيما أوضح المدير العام للمستشفى شهاب صالحي خلال حديثه مع بعثة طب العيون إن المستشفى منذ أن دخل شراكة مع البرنامج الوطني لمكافحة العمي مول خمس حملات متفرقة لطب العيون.



وأشار صالحي إلى أنه من المنتظر أن ينظم المستشفى حملة مشابهة في مدينة تجكجة وسط موريتانيا، وأكد أن الهدف من هذه الحملات هو توفير استشارات والقيام بعمليات، وتقريب الخدمة الصحية من المواطنين، بحسب تعبيره.

