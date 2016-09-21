إحالة خلية "داعش" إلى السجن المدني بنواكشوط



أحال قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط الغربية، مساء اليوم الأربعاء، خلية متهمة بالارتباط مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إلى السجن المدني بنواكشوط.



وكانت الخلية المكونة من 10 أشخاص بالإضافة إلى سجين سلفي سابق، قد أحيلت أمس إلى قاضي التحقيق، وذلك بعد اعتقالها منذ أكثر من شهرين ولكنها ظلت محاطة بالسرية التامة.



وقال مصدر مطلع لـ"صحراء ميديا" إن الخلية التي تم اعتقالها تتكون من 10 أشخاص، ولكن الأجهزة الأمنية أثبتت بالتحقيقات ارتباطها بسجين سلفي معروف باسم "جليبيب".



وقد استصدرت الأجهزة الأمنية بطاقة استجلاب من السجن المدني لهذا السجين السلفي من أجل تضمينه في التحقيق مع الخلية المذكورة.



ولم تكشف المصادر تفاصيل أكثر عن طبيعة هذه الخلية، ولا الحيز الزمني الذي ظلت تعمل فيه، ولا مستوى تنظيمها وتغلغلها في المجتمع.

